إسرائيل: لا هدنة إنسانية في غزة قبل تحرير جميع الرهائن

أكدت إسرائيل اليوم الخميس أنه لن يكون هناك هدنة إنسانية في حصارها لقطاع غزة قبل تحرير جميع رهائنها، وذلك بعدما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسماح بمرور إمدادات الوقود للحيلولة دون تحول المستشفيات المكتظة إلى "مشارح".

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة (حماس) التي تحكم قطاع غزة ردا على أعنف هجمات عندما اخترق مئات المسلحين الفلسطينيين السياج الحدودي واجتاحوا بلدات إسرائيلية يوم السبت.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إن حصيلة القتلى الإسرائيليين تجاوزت 1300 منذ يوم السبت. ومعظم القتلى مدنيون تعرضوا لإطلاق النار في منازلهم أو في الشوارع أو في حفل راقص. وأخذت حركة حماس عشرات الرهائن من الإسرائيليين والأجانب إلى قطاع غزة.

وردت إسرائيل بفرض حصار شامل على القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة ونفذت أعنف حملة قصف في تاريخ الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ودمرت أحياء بكاملها.

وتقول السلطات في غزة إن أكثر من 1200 شخص قتلوا وما يزيد على خمسة آلاف أصيبوا في القصف. وتوقفت محطة الطاقة الكهربائية الوحيدة عن العمل وبدأ الوقود الضروري لتشغيل مولدات الطوارئ ينفد من المستشفيات.

وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى في الصليب الأحمر اليوم الخميس "المأساة الإنسانية الناتجة عن هذا التصعيد مروعة وأناشد الطرفين الحد من معاناة المدنيين".

وأضاف "مع انقطاع الكهرباء في غزة، تفقد المستشفيات الطاقة، ما يعرض الأطفال حديثي الولادة في الحضانات والمرضى المسنين الذين على أجهزة التنفس للخطر.

يتوقف غسيل الكلى، ولا يمكن إجراء مسح بالأشعة السينية. وبدون كهرباء، تواجه المستشفيات خطر التحول إلى مشارح".

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه لن يكون هناك أي استثناء من الحصار بدون تحرير الرهائن الإسرائيليين.

وكتب على منصة إكس "مساعدة إنسانية لغزة؟ لن يتم رفع أي مفتاح كهربائي، ولن يتم فتح صنبور مياه، ولن تدخل شاحنة وقود حتى يتم إعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم. إنسانية مقابل إنسانية، ولا ينبغي لأحد أن يعطينا درسا في الأخلاق".

لا قرار بخصوص الهجوم البري

في المستشفى بخان يونس، المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة، حاولت امرأة تهدئة فتاة ظلت تصرخ "أمي، أريد أمي".

وقالت المرأة وهي تحتضن الفتاة "إنها تبحث عن أمها. لا نعلم مكانها". وكان على وجه الفتاة كدمات وجروح بعد تعرض منزلها لضربة جوية.

وفي مخيم الشاطئ للاجئين في قطاع غزة، نبش السكان الركام بأياديهم العارية بحثا عن ناجين وجثث. ويقول عمال الإنقاذ إنهم يعانون من الوقود والمعدات اللازمة لانتشال الضحايا من بين أنقاض المباني المنهارة.

وعبر السياج في عسقلان بجنوب إسرائيل، تعرضت السيارات والمباني لأضرار بسبب دفعة جديدة من الصواريخ التي أطلقت من غزة. وكان العمال يزيلون الركام.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل اليوم الخميس في جولة لإظهار الدعم والتضامن مع إسرائيل ولمحاولة منع الحرب من التوسع في المنطقة وللضغط من أجل الإفراج عن الرهائن ومن بينهم أمريكيون.

ومن المقرر أن تشمل جولته في المنطقة أيضا زيارة للأردن. وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية إن بلينكن سيلتقي الرئيس محمود عباس غدا الجمعة.

وشكلت إسرائيل أمس الأربعاء حكومة وحدة جديدة في ظل حالة حرب وجاءت بمعارضين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل مجلس الوزراء.

كما استدعت إسرائيل مئات الآلاف من جنود الاحتياط في إطار الاستعداد لما قد يكون هجوما بريا واسعا على قطاع غزة. وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس إن قرار الغزو لم يتخذ بعد "لكننا نجهز له".

وأضاف للصحفيين أن أحدث ضربات نفذتها إسرائيل خلال الليل على القطاع ركزت على "قوة النخبة" التي قادت هجمات السبت.

وأشار إلى أن مسلحين فلسطينيين لا يزالون يحاولون التسلل إلى إسرائيل بحرا وأن الجيش لا يزال يعمل لتأمين السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة.

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