أسهم أوروبا ترتفع بتراجع مخاوف رفع الفائدة.. ونيكاي الياباني يقفز بدعم من «الرقائق»

بلغت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مدعومة بجولة جديدة من التراجع في عوائد السندات الحكومية، وارتياح المستثمرين بسبب تصريحات تميل للتيسير من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المئة خلال التداولات، وتصدر قطاعا التعدين وتصنيع السيارات المكاسب.

وأغلقت وول ستريت الأربعاء على ارتفاع، بعد أن أظهر محضر أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي حذراً بين صناع السياسات، ساهم في إذكاء الآمال في استقرار أسعار الفائدة.

كما شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعات، بعد أن زاد صندوق تابع للدولة في الصين حصته في أكبر بنوك البلاد.

وارتفع سهم إريكسون، رغم إعلان شركة معدات الاتصالات السويدية عن مخصصات لانخفاض القيمة، بلغت 32 مليار كرونة (2.9 مليار دولار).

وزاد سهم بابليسي، أكبر مجموعة للإعلان في العالم، 3.7 %، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لمبيعات وهوامش 2023.

وفي بريطانيا، قفز سهم شركة ريستورانت جروب 36.9 %، بعد أن أعلنت ذراع تمتلكها وتديرها أبولو جلوبال، الاستحواذ على المجموعة التي تمتلك مطاعم واجاماما مقابل 506 ملايين جنيه إسترليني (623.4 مليون دولار) نقداً.

وارتفع سهم شركة زودتسوكر الألمانية، أكبر منتج للسكر في أوروبا، 4.4 %، بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح العام بكامله.



اليابان

قفز المؤشر نيكاي الياباني، مع تهافت المستثمرين على شراء الأسهم التي تراجعت أسعارها بشدة، بعد عمليات بيع كثيفة، وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق مكاسب المؤشر.

وصعد المؤشر نيكاي 1.75 في المئة، إلى 32494.66 نقطة، ليسجل أعلى نقطة عند الغلق منذ 25 سبتمبر، ويواصل المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.5 في المئة، إلى 2342.49 نقطة.

وقال إيكو ميتسوي مدير الصناديق لدى أيزاوا للأوراق المالية «أبدت السوق قوة بشكل عام. أعاد المستثمرون شراء الأسهم التي انخفضت في عمليات البيع الأخيرة. وأدركوا أن أساسيات الاقتصاد الياباني لم تتغير».

وهبط المؤشر نيكاي إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الأسبوع الماضي، متراجعاً بما يقرب من عشرة في المئة عن أعلى مستوى في 33 عاماً، الذي سجله في منتصف يونيو، وذلك وسط مخاوف إزاء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأعلنت سامسونغ للإلكترونيات تراجع الأرباح الأولية للربع الثالث، بنسبة أقل من 78 % المتوقعة، إذ أظهرت سوق رقائق الذاكرة المتعثرة علامات مبكرة على التعافي من الانكماش الحاد.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون اليابانية لتصنيع معدات تصنيع الرقائق 2.94 في المئة، ليمنح الدعم الأكبر للمؤشر نيكاي، يليه سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق، الذي قفز 4.03 في المئة.

وقلصت إدميتسو كوسان خسائر مبكرة، لتغلق مرتفعة 5.58 في المئة، بعد أن قالت شركة التكرير إنها ستشكل تحالفاً مع تويوتا موتور لتطوير وإنتاج بطاريات الحالة الصلبة بالكامل للسيارات الكهربائية.

وهبط مؤشر قطاع مستكشفي الطاقة 0.8 في المئة، ليصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشراً فرعياً للصناعة في بورصة طوكيو للأوراق المالية، مع تراجع أسعار النفط.

ومن بين إجمالي 225 سهماً على المؤشر نيكاي، ارتفع 179 سهماً، وانخفض 46.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز