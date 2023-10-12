وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطلق تطعيم الحزام الناري في برنامج التطعيمات للبالغين

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توفّر لقاح الهربس النطاقي والمعروف بتطعيم المانع للحزام الناري، في المنشآت الصحية لفئة البالغين من عمر 50 عاماً فما فوق، والذي يؤخذ على جرعتين بينهما فاصل 6 أشهر، حيث يدعم التطعيم الوقاية من المرض ويعتبر أفضل الممارسات الوقاية للمساهمة في منع أو تقليل خطر الإصابة بالحزام الناري عند البالغين والمضاعفات لدى المصابين بالمرض.

جاء ذلك خلال جلسة علمية نظمتها الوزارة في مقرها بدبي بحضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، وعدد من مدراء الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة، وممثلين من الجهات الصحية المحلية.

وتضمنت محاور الجلسة العلمية تسليط الضوء على أهمية نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية التطعيمات الوقائية للفئات المستهدفة، والتركيز على التطعيم ضد الحزام الناري، لتعزيز قدرات العاملين الصحيين من خلال توعيتهم بأحدث التوصيات العالمية في هذا المرض، مما يسهم بتقليل العبء الصحي من الأمراض التي يمكن الوقاية منها برفع تغطية اللقاحات.

تطوير برنامج التحصين

وأكد سعادة الدكتور حسين الرند في الكلمة الافتتاحية على أهمية إدراج تطعيم الهربس النطاقي والمتعارف عليه بتطعيم المانع للحزام الناري في البرنامج الوطني للتحصين الموصى به للبالغين، بهدف الوقاية من الأمراض ورفع معدلات التغطية لضمان تحقيق أفضل النتائج، وذلك من خلال تطوير سياسة التطعيمات والمحافظة على معدلات التغطية بالتطعيم ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال، لتطوير نظام التمنيع الصحي من الأمراض المستهدفة بالتطعيمات، ودعم مؤشرات الصحة الوقائية وجودة الحياة.

وأشار سعادته إلى أن الإمارات رائدة عالمياً في مجال التطعيمات بدعم القيادة الحكيمة وتوفير جميع الإمكانات والقدرات، للمضي في تطوير منظومة التحصين وتعزيز استباقيتها واستدامتها، بما يعزز حماية صحة وسلامة مجتمع الإمارات وتحقيق الأهداف الصحية، في إطار الأولويات الاستراتيجية لتطوير النظام الصحي ووقاية المجتمع من الأمراض السارية، من خلال الإجراءات الاستباقية بأفضل الممارسات العالمية.

حقائق عن المرض

مرض الحزام الناري هو عدوى فيروسية يحدث نتيجة إعادة تنشيط فيروس الجدري المائي وهو ذات الفيروس الذي يسبب مرض الجدري المائي ويسبب عادةً طفحًا جلديًا ويظهر غالباً على جانب واحد من الجسم، ويمكن الوقاية من المرض ومضاعفاته بأخذ لقاح الهربس النطاقي.









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