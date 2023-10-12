فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى كابول 15 نوفمبر

أعلنت فلاي دبي اليوم عن استئناف رحلاتها إلى مطار كابول الدولي

اعتبارًا من 15 نوفمبر 2023. ستشغل الناقلة رحلاتها بواقع رحلتين يوميا انطلاقا من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.

وتضم شبكة فلاي دبي اليوم أكثر من 115 وجهة في 54 دولة يخدمها اسطول يتألف من 78 طائرة.

تفاصيل الرحلات

ستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يومياً إلى مطار كابول الدولي بين المبنى رقم 2 بمطار دبي الدول ومطار كابول الدولي.



تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى كابول من 8,000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2,800 درهم. تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من كابول إلى دبي من 3000 دولار أمريكي و أسعار الدرجة السياحية من 800 دولار أمريكي.



