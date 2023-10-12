فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى كابول 15 نوفمبر

(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت فلاي دبي اليوم عن استئناف رحلاتها إلى مطار كابول الدولي
اعتبارًا من 15 نوفمبر 2023. ستشغل الناقلة رحلاتها بواقع رحلتين يوميا انطلاقا من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.
وتضم شبكة فلاي دبي اليوم أكثر من 115 وجهة في 54 دولة يخدمها اسطول يتألف من 78 طائرة.
تفاصيل الرحلات
ستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يومياً إلى مطار كابول الدولي بين المبنى رقم 2 بمطار دبي الدول ومطار كابول الدولي.
تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى كابول من 8,000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2,800 درهم. تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من كابول إلى دبي من 3000 دولار أمريكي و أسعار الدرجة السياحية من 800 دولار أمريكي.
|
وقت الوصول
|
وقت المغادرة
|
الوجهة
|
مطار المغادرة
|
رقم الرحلة
|
08:15
|
04:25
|
كابول
|
دبي
|
FZ 301
|
12:50
|
09:30
|
دبي
|
كابول
|
FZ 302
|
13:40
|
09:50
|
كابول
|
دبي
|
FZ 305
|
18:15
|
14:55
|
دبي
|
كابول
|
FZ 306
الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو من خلال مركز الاتصال في دبي على الرقم
971600544445
أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.
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