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فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى كابول 15 نوفمبر

10/12/2023 7:39:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت فلاي دبي اليوم عن استئناف رحلاتها إلى مطار كابول الدولي
اعتبارًا من 15 نوفمبر 2023. ستشغل الناقلة رحلاتها بواقع رحلتين يوميا انطلاقا من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.

وتضم شبكة فلاي دبي اليوم أكثر من 115 وجهة في 54 دولة يخدمها اسطول يتألف من 78 طائرة.

تفاصيل الرحلات

ستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يومياً إلى مطار كابول الدولي بين المبنى رقم 2 بمطار دبي الدول ومطار كابول الدولي.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى كابول من 8,000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2,800 درهم. تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من كابول إلى دبي من 3000 دولار أمريكي و أسعار الدرجة السياحية من 800 دولار أمريكي.


وقت الوصول

وقت المغادرة

الوجهة

مطار المغادرة

رقم الرحلة

08:15


04:25


كابول

دبي


FZ 301

12:50


09:30

دبي


كابول


FZ 302


13:40

09:50


كابول


دبي


FZ 305


18:15

14:55


دبي


كابول


FZ 306


الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو من خلال مركز الاتصال في دبي على الرقم

971600544445
أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.

للحصول على الجدول الزمني الكامل والأسعار ، يرجى زيارة



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