جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 300 ألف قرص من المؤثرات العقلية المخدرة

تمكنت جمارك دبي من إحباط محاولة تهريب أكثر من 300 ألف قرص من المؤثرات العقلية المخدرة في 136 كرتونة مخبأة وسط بضائع تم العثور عليها واكتشافها خلال عملية رصد وتفتيش جمركي لشحنة تجارية قادمة من إحدى الدول إلى ميناء جبل علي، حيث تم استهداف الشحنة المشتبه بها من قبل منظومة سياج إحدى المبادرات الأمنية التابعة لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي، والتي تستند في تأدية مهامها إلى عدة وحدات مترابطة كوحدة الأنظمة التكنولوجية المتطورة ووحدة العنصر البشري المدرب على أعلى المستويات، ويستثمر قطاع التفتيش الجمركي في أنظمة وأجهزة فريدة تحقق الريادة العالمية لجمارك دبي في مواجهة تهريب الممنوعات، حيث تنطلق جمارك دبي في أداء مهامها في حماية الحدود من واجبها الوطني ورؤيتها الاستراتيجية لريادة الجمارك الآمنة عالمياً.

وتدعم مبادرة "سياج" المنظومة الأمنية في دولة الإمارات ودبي بالحد من عمليات تهريب المواد الممنوعة الواردة عبر منافذ دبي وكشف الجرائم بناءً على عملية بحث وتتبع ومراقبة ميدانية، تتم عملية استهداف الشحنات والسفن المشتبهة بها من خلال التحري والبحث وتحليل خط سير الحاوية.

وقال مروان مسحار المهيري، مدير أول تفتيش مركز جمارك جبل علي "عززت جمارك دبي من جهودها للتصدي لمخاطر تهريب المخدرات بكل أنواعها، وتشكيل حائط صد منيع أمام محاولات التهريب عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي، من خلال الارتقاء بقدرات ومهارات مفتشيها، وتزويدهم بالخبرات اللازمة والتدريبين النظري والعملي، لمساندتهم في أداء المهام المنوطة بهم، والمتمثلة في حماية أمن الوطن، كما تعمل على تطويع أحدث التقنيات المبتكرة في مجال التفتيش الجمركي، وتزويد المنافذ بأحدث الأجهزة المساندة لعمليات التفتيش، و الأنظمة الأمنية المتكاملة، التي تقوم برصد ومتابعة الشحنات المشتبه بها قبل وصولها إلى موانئ إمارة دبي.

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