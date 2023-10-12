موانئ دبي العالمية تجمع 1.5 مليار دولار من إصدار صكوك خضراء

أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» التزامها بالعمليات المستدامة، من خلال جمع 1.5 مليار دولار من إصدار صكوك خضراء، لدعم جهودها العالمية في مجال إزالة الكربون، وتم إدراج الصكوك، التي تجاوز الاكتتاب فيها 2.3 مرة نتيجة للطلب القوي من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، في ناسداك دبي وبورصة لندن.



وستخصص عوائد الصكوك للمشاريع الخضراء المؤهلة، تماشياً مع إطار التمويل المستدام، الذي نشرته «دي بي ورلد» مؤخراً. وتشمل المشاريع الحالية عمليات الكهربة والطاقة المتجددة والنقل النظيف وكفاءة استخدام الطاقة، وحققت صكوك «دي بي ورلد» سعراً هامشياً 119.8 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وبمعدل قسيمة 5.5%، ما يعتبر من أقل فروق الأسعار للشركات ذات التصنيف BBB+ على مستوى العالم.



ودعمت التصنيفات الائتمانية القوية قوة الطلب على الصكوك – موديز (Baa2/مستقر) وفيتش (BBB+/مستقر) (BB، إضافة إلى تصنيفات قوية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (مخاطر هامشية) من مؤسسة (A-). Sustainalytics وCDP (A-Leadership) وMSCI (B).



وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «إننا نسعى إلى قيادة التجارة العالمية نحو مستقبل أكثر مرونة وكفاءة واستدامة لمتعاملينا وعملائهم، ونعمل على نطاق واسع وطموح، باستخدام خبرتنا العملية لإعادة تشكيل التجارة بأداء أفضل. إن السعر الذي حققناه لهذه الصكوك الخضراء يعتبر استثنائياً، ويمثل ثقة المستثمرين بمجموعة موانئ دبي العالمية والتزامها بالاستدامة».



وأضاف يوفراج نارايان، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تؤكد صكوكنا الخضراء التزامنا بوضع الاستدامة في جوهر كل ما نقوم به، ما يضمن قدرتنا على إحداث تغيير مجتمعي واقتصادي حقيقي، ومن خلال هذا الإصدار أصبحنا قادرين على مواءمة استراتيجيتنا للاستدامة، وجهود إزالة الكربون مع استراتيجيتنا التمويلية».



وتمتد المحفظة الحالية لمجموعة موانئ دبي العالمية من الأصول الخضراء والمستدامة في جميع أنحاء العالم، وتوجد في أعمالها المتنوعة ومتعددة الوظائف، والتي تهدف جميعها إلى تسهيل تدفق التجارة بشكل مستدام حول العالم.



وفي إطار النقل النظيف قمنا بإدراج نقل البضائع المكهربة والسفن الهجينة، وتشهد معداتنا المكهربة على برنامجنا المتطور لإزالة الكربون، كما تفخر المجموعة بعدد من المباني الخضراء، ضمن محفظتها، التي تتماشى مع معايير البناء الخضراء المعترف بها دولياً، مثل معايير «بريم» و«ليد».



الجدير بالذكر أن إزالة الكربون هدف رئيسي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وقد التزمت المجموعة بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040، وتحقيق صافي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

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