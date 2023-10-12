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رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود وقف التصعيد لحماية المدنيين

10/12/2023 7:39:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ـ خلال اتصال هاتفي ـ اليوم جهود احتواء التصعيد في المنطقة والأولوية القصوى لحماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.. إلى جانب تكثيف المساعي لفتح ممرات آمنة تضمن وصول المساعدات الإنسانية ..وذلك في ضوء تزايد وتيرة التصعيد والعنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشدد الجانبان في هذا السياق على ضرورة التحرك الإقليمي والدولي العاجل للدفع تجاه الوقف الفوري للتصعيد..مؤكدين أهمية العمل على إيجاد سبيل للتوصل إلى سلام شامل وعادل يضمن الحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط وأمنها ويجنبها مزيداً من الأزمات.

كما بحث سموه والرئيس التركي خلال الاتصال علاقات التعاون والعمل المشترك ومسار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات توسيعها في مختلف المجالات.


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