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الاقتصاد البريطاني يتحول إلى النمو في أغسطس والربع الثاني

10/12/2023 7:39:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 0.2% في أغسطس الماضي، وبالنسبة ذاتها خلال الربع الثاني من 2023،

ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاءات الوطنية الصادرة، اليوم الخميس، الثاني عشر من أكتوبر، فإن نمو الاقتصاد خلال أغسطس جاء بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.6% في يوليو،

أما على مدار الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس فقد نما الاقتصاد بنحو 0.3%، وسط نمو كل القطاعات.

وارتفع قطاع الخدمات بنحو 0.4% في أغسطس، ليكون المساهم الأساسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي عن تلك الفترة،

وكان قد تم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول بالرفع من 0.1% إلى 0.3%، فيما انخفض قطاع البناء 0.5% خلال أغسطس، بعد تراجع بنحو 0.4% في يوليو 2023.

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