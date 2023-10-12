6 من رجال الأعمال المقيمين بالإمارات في قائمة «فوربس» لـ«أغنى 100 شخصية بالهند»

احتل ستة من رجال الأعمال الهنود المقيمين في دولة الإمارات قائمة أغنى 100 شخصية في الهند، وفق آخر إحصاءات «فوربس»، التي نشرت اليوم الخميس.

وضمت القائمة أسماء إم إيه يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، ورينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاندمارك؛ وجوي ألوكاس، رئيس مجلس إدارة مجموعة جوي ألوكاس؛ والدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة؛ ورافي بيلاي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة أر بي؛ وصني فاركي، مؤسس مجموعة جيمس التعليمية.

وبثروة صافية قدرها 7.1 مليارات دولار يتصدر محمد يوسف علي، الذي يدير مجموعة اللولو، والتي تعد واحدة من أسرع شبكات السوبر ماركت، والهايبر ماركت نمواً في العالم، قائمة رجال الأعمال الهنود المقيمين في الإمارات، ويتزامن صعوده إلى المركز 27 في القائمة مع توسع الشبكة العالمية لمجموعة اللولو، وقد احتل محمد يوسف العام الماضي المرتبة 35 بثروة قدرها 5.4 مليارات دولار.

واحتلت رينوكا جاغتياني، رئيسة مجموعة لاند مارك المرتبة 44 في القائمة بثروة قدرها 4.8 مليارات دولار، وفي عام 2022، قدرت ثروة جاغتياني بنحو 2.9 مليار دولار، وحلت جاغتياني محل زوجها الراحل ميكي جاغتياني، الذي رحل في شهر مايو الماضي.

واحتلت «جوي ألوكاس»، التي تمتلك واحدة من أكبر شبكات المجوهرات في الشرق الأوسط، المركز الخمسين في القائمة بثروة صافية قدرها 4.4 مليارات دولار، واحتل الموقع 69 العام الماضي، وفي عام 2022، بلغ صافي ثروته 3.1 مليارات دولار، وفقاً لمجلة «فوربس».

أما الدكتور شمشير فاياليل فهو أصغر رجل أعمال هندي يظهر في القائمة، حيث تبلغ ثروته الصافية 3.7 مليارات دولار، ويحتل المرتبة 57 في قائمة «فوربس» لأغنى 100 شخص في الهند، واحتفلت برجيل القابضة، إحدى أكبر شركات تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنطقة مؤخراً بالذكرى السنوية الأولى لإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو أيضاً أغنى طبيب هندي يظهر في القائمة.

ويحتل رافي بيلاي من مجموعة أر بي المرتبة 69 في القائمة وتقدر ثروته بـ 3.2 مليار دولار، في حين تبلغ ثروة صني فاركي مؤسس مجموعة «جيمس» التعليمية 2.93 مليار دولار، واحتل المرتبة 78 في القائمة.

وقالت «فوربس»: إنه بسبب انخفاض سعر الروبية الهندية استقرت الثروة الجماعية لأغنى 100 شخص في الهند، عند 799 مليار دولار.