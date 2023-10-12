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بتكوين دون 27 ألف دولار بتراجع 3.2 % بسبب الصراع في الشرق الأوسط

10/12/2023 7:39:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انخفض سعر «بتكوين»، لليوم الخامس، متراجعاً دون 27000 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر، إذ أشار المتعاملون إلى الصراع في الشرق الأوسط، باعتباره عاملاً مؤثراً في معنويات المستثمرين.

وهبطت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنحو 3.2 %، إلى 26541 دولاراً، وهو أكبر انخفاض شهري. كما تراجعت أسعار الرموز المميزة الأصغر، مثل «سولانا» و«بوليغون» على نحو أقل.

وقال مايكل سافاي الشريك المؤسس في شركة التداول الكمي «ديكستريتي كابيتال» (Dexterity Capital): «إنه رد فعل مماثل لما رأيناه عندما اندلع الصراع في أوكرانيا لأول مرة العام الماضي. عندما تكون هناك أسئلة أكثر من الإجابات، يميل المتعاملون إلى الانسحاب».

أضاف سافاي: «هذا حدث على المستوى الكلي، لا توازنه المعنويات أو النشاط على مستوى الصناعة، لذلك، ليس هناك الكثير من العوامل للحفاظ على ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي».

هذا، وارتفعت حصة بتكوين في سوق العملات المشفرة نحو مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2021، ما يدل على توخي مستثمري الأصول الرقمية للحذر، حيث يفضلون العملة المشفرة الأكبر حجماً (من حيث القيمة السوقية).

وفقاً لبيانات شركة «كوين غيكو»، استحوذت بتكوين على 48.5 % من قيمة سوق العملات المشفرة، البالغة 1.1 تريليون دولار، ارتفاعاً من 38 % في بداية 2023، حيث يميل المضاربون إلى التخلص من العملات الصغيرة، عندما يرون مخاطر أكبر في الأصول الرقمية.

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