«أبوظبي للغولف» جاهز لاستضافة «مونديال فرق الهواة»

واصل فريق العمل في نادي أبوظبي للغولف، تحضيراته وفق أفضل المعايير قبل أسبوع واحد من انطلاق بطولتي العالم لفرق الهواة للغولف، مبدياً جاهزيته التامة، لاستضافة البطولتين، بتنظيم اتحاد الإمارات للغولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث تقام بطولة العالم لمنتخبات الهواة الرجال «كأس أيزنهاور» في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» في الأسبوع التالي بالفترة من 25 إلى 28 أكتوبر.



وقال اللواء «م» الطيار عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف: «لقد عمل الفريق بأكمله في نادي أبوظبي للغولف دون توقف خلال أشهر الصيف لضمان بقاء الملعب في حالة جيدة قبل بطولتي العالم لفرق الهواة اللتين ستقامان لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل».



وأضاف: «يتمتع فريق الهندسة الزراعية بخبرة كبيرة في إعداد الملعب بما يليق بهذه المناسبة، حيث استقبل النادي بعضاً من أفضل الأسماء في اللعبة، مثل روري ماكلروي وتايجر وودز خلال استضافته بطولة أبوظبي لمدة 16 عاماً».



وختم: «نحن جميعاً ممتنون جداً للعمل الشاق للتحضير للحدث، ونتطلع إلى استضافة أفضل اللاعبين واللاعبات الهواة في العالم لمدة أسبوعين من الغولف المثير على صعيد الفرق الوطنية».



من المقرر أن ترحب البطولتان ببعض أفضل اللاعبين الهواة في رياضة الغولف، حيث يتنافس ثمانية من أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي لهواة الغولف للسيدات، بمن في ذلك السويدية إنجريد ليندبلاد المصنفة الأولى عالمياً، والإسبانية كايتانا فرنانديز جارسيا يوجيو المصنفة الثانية عالمياً، ومنسول كيم من كوريا الجنوبية المصنفة الرابعة عالمياً، والأمريكية آنا ديفيس المصنفة الخامسة عالمياً.



ويتواجد أربعة من أفضل خمسة لاعبين في التصنيف العالمي للهواة الرجال في بطولة كأس أيزنهاور، بمن في المصنف الثاني كريستو لامبريكت من جنوب أفريقيا، ولاعبو أمريكا جوردون سارجنت المصنف الأول عالمياً، نيك دونلاب المصنف الرابع، وديفيد فورد المصنف الخامس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز