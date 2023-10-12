دبي مركز انطلاق لتوسع الشركات الابتكارية الهندية عالمياً

يستعد معرض "إكسباند نورث ستار 2023"، الملتقى الأكبر من نوعه للشركات الناشئة في العالم، لاستضافة أكبر عدد على الإطلاق من الشركات الناشئة الهندية خارج بلادها؛ وسيكون مشهد ريادة الأعمال المزدهر والجيل القادم من مواهب التكنولوجيا العميقة في الهند أحد محاور التركيز الرئيسية لهذا الحدث المرتقب الذي سيقام في دبي هاربر خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر. ويجمع المعرض - الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي - ما يزيد على 1,800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة حول العالم، بما فيها 200 شركة ابتكارية هندية اختارت دبي نقطة انطلاق للتوسع عالمياً.

ويشارك في المعرض نخبة من أبرز رواد الأعمال الهنود، والذين يمثلون ثالث أكبر منظومة للشركات الناشئة في العالم، لاستقطاب المستثمرين وتوسيع قاعدة عملائهم عالمياً. وتتنوع مجالات أعمال هؤلاء بدءاً من مبتكري الألعاب المدعومين من جوجل والحائزين على جوائز عالمية إلى منتجي البروتين خالي الكربون لقطاع الأعلاف البالغة قيمته 500 مليار دولار.

التكنولوجيا الزراعية

تشمل قائمة الشركات الناشئة الهندية المشاركة في المعرض شركة "نوفال ساستينابيليتي" التي تعمل على إطلاق منتج "دي كاربون"، وهو علف بروتيني معاد تدويره من النفايات تم تصميمه لخفض البصمة الكربونية الكبيرة لقطاعي الأعلاف واللحوم وفقاً لما صرّح به مؤسس الشركة سيفا سنكر.



وسيتناول سنكر خلال المعرض عملية التصنيع التي تنتهجها شركته للحد من الانبعاثات الكربونية في واحد من أكبر القطاعات وأكثرها تلويثاً للبيئة في العالم. وقال: "سنستعرض التكنولوجيا التي طورناها لاستخلاص البروتين من النفايات".



وأضاف: "يهدر العالم ما يزيد على 30% من الأغذية التي يتم إنتاجها، وهي ذاتها نسبة البروتين المهدورة في بقايا اللحوم غير المستهلكة. ونحن في 'نوفال ساستينابيليتي' نعمل على سد هذه الفجوة من خلال ابتكار حلٍ جديد يستثمر القيمة الاقتصادية الهائلة لهذه النفايات؛ ويشكّل إدراج 1% فقط من مصادر البروتين البديلة في الأعلاف الحيوانية قطاعاً تقدر قيمته بنحو 500 مليار دولار".

منصات الألعاب

من ناحية أخرى، سيشهد المستثمرون في قطاع الألعاب - والذي تقدّر قيمته بنحو 300 مليار دولار- باقة جديدة من منصات الألعاب القائمة على مفهوم التكنولوجيا العميقة، وفي مقدمتها لعبة "مغامرات صوفيا" الخيالية من "توتي فروتي إنتر أكتف" والتي تستخدم تكنولوجيا محرك Unreal 5 Nanite بجودة رسوميات سينمائية.

وقال أجيش حبيب، الرئيس التنفيذي لشركة "توتي فروتي إنتر أكتف" - المدعومة من جوجل والحائزة على 15 جائزة عالمية من بينها جائزة Epic Games Mega Grant - إن نسخة ألفا من لعبة "مغامرات صوفيا" ستعيد تشكيل ملامح سوق الألعاب الموجهة للإناث لتدفع بالشركة والمستثمرين المحتملين نحو آفاق استثنائية من النمو.

وأردف: "مع إطلاقها رسمياً لتطوير ألعاب متوافقة مع تكنولوجيا VR2 الخاصة بمنصة 'بلاي ستيشن' من سوني، ستنمو الشركة بنحو أربعة مرات بحلول عام 2025. ونعمل حالياً على إصدار ستة ألعاب عبر بروتوكول الإنترنتبما يساعدنا على النمو بواقع 165 ضعفاً بحلول عام 2028، وتحقيق إيرادات بواقع 80 مليون دولار. وستحدث تكنولوجيا الألعاب الغامرة - مصحوبةً بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة – تغييراً جذرياً في سوق الألعاب، ولهذا نعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب تطوير منتجاتنا، بدءاً بتصميم الجوانب العاطفية للألعاب وتشذيب التصميم وصولاً إلى التسويق واستقطاب العملاء".

خطط النمو



وسيقدم "إكسباند نورث ستار" عبر أجندته الغنية شركات مليارية سيقوم مؤسسوها بالكشف عن مسار نمو عالمي واضح المعالم لتحقيق نجاح منقطع النظير.

ومن أبرز المشاركين في هذا المحور بهافيش أغاروال، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "أولا كاب آند أولا إلكتريك"، أكبر شركة لمشاركة وسائل النقل في الهند مع ما يزيد على 1,5 مليون سائق؛ وأبيراج سينغ بهال، الرئيس التنفيذي لمؤسس شركة "اربان"، شركة الفئة F البالغة قيمتها 2.8 مليار دولار ، وهي منصة الخدمات المنزلية الأكبر من نوعها في الهند والإمارات.

وتشهد المشاركة الهندية في نسخة هذا العام من معرض "إكسباند نورث ستار" نمواً بمقدار الضعف عن نسخة العام السابق، ويأتي ذلك في ضوء استمرار التبادل التجاري وفرص الاستثمار بين دولة الإمارات والهند.

التبادل التجاري

وتخطط الإمارات والهند - في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة - إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما بحلول عام 2030 ليصل إلى 100 مليار دولار. ووفقاً لغرف دبي، تشكّل الشركات المملوكة لمواطنين هنود 30% من إجمالي عدد الشركات الناشئة في دبي، فضلاً عن تسجيل 83,000 شركة هندية في الإمارة. كما أسهمت الشركات الهندية والكيانات الهندية غير المقيمة بتوفير ما يزيد على مليون فرصة عمل في دولة الإمارات.

ويهدف "إكسباند نورث ستار" إلى الارتقاء بهذه الإنجازات عبر جمع ما يزيد على ألف من مستثمري قطاع التكنولوجيا وممولي المشاريع من 70 دولة برأسمال يصل إلى ترليون دولار لإلهام وتوسيع نطاق الشركات الناشئة الأكثر جاذبية في العالم.

ويعد "إكسباند نورث ستار" الحدث الأبرز للشركات الناشئة تحت مظلة "جيتكس جلوبال"، أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم، والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 16 و20 أكتوبر. ويخطف الحدثان - اللذان ينظمهما المركز - الأضواء في دبي بمساحة عرض تبلغ 2.7 مليون قدم مربعة، ويشكل ذلك زيادة بنسبة 40% مقارنةً بنسخة العام الماضي.

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