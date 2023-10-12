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عبدالله بن زايد و وزير خارجية الهند يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة

10/12/2023 7:39:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل خفض التصعيد وحماية المدنيين.

وناقش الجانبان الجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل احتواء الوضع الراهن الذي يؤثر على استقرار المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، على أهمية أن تكون الأولوية خلال الفترة الحالية هي حماية المدنيين والسعي نحو تهدئة الأوضاع والتصدي للعنف المتزايد والتطرف والكراهية.

وأضاف سموه أن ترسيخ نهج التطرف والكراهية من شأنه أن يقود المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار والتوتر، مؤكدا أهمية التصدي بحزم لمحاولات ترسيخ هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.

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