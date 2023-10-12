حظر تصدير الوقود الروسي يكشف عن مشاكل منهجية وضغوط في وقت الحرب

بالرغم من أن روسيا تعد مصدرا مهما للطاقة في العالم، فإنها شهدت في الآونة الأخيرة اختلالات أثرت على السوق المحلية، فكيف حدث ذلك؟

يقول الباحث سيرجي فاكولينكو في تقرير نشرته مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إنه في الأشهر القلائل الماضية، شهدت روسيا ارتفاعا في أسعار الديزل والبنزين، وعجزا حادا في منتجات البنزين في بعض المناطق.

وفي محاولة للتعامل مع الوضع ، حظرت الحكومة تصدير جميع المنتجات البترولية. وعلى الرغم من تخفيف الحظر بعد بضعة أسابيع ، كشفت الأزمة والمواجهة المحمومة لها عن مشاكل متراكمة في قطاعي الاقتصاد والإدارة في روسيا.

وتساءل فاكولينكو الذي شغل منصب مدير التخطيط الاستراتيجي في شركة غازبروم الروسية: كيف يمكن لعملاق منتج للنفط مثل روسيا أن يعاني من نقص الوقود؟ ويقول إن ذلك يرجع جزئيا إلى الجهود المبذولة لحماية أسعار الوقود المحلية من تقلبات السوق، وكذلك نتيجة للتصارع الداخلي الحكومي. وهو أيضا دليل صارخ على كيف تكشف ضغوط الحرب في أوكرانيا عن نفسها في أماكن غير متوقعة.

ولسنوات عديدة، حاولت روسيا الحفاظ على سوق حرة ظاهريا للمنتجات البترولية وتنظيم الأسعار بطريقة تضمن استقلالها عن الاقتصاد العالمي. والهدف هو منع أسعار البنزين من الارتفاع وإبقاء المستهلكين الروس سعداء. ومع ذلك، فقد تسببت الأسعار المنخفضة بشكل مصطنع في بقاء استهلاك الطاقة مرتفعا وأصبح الحفاظ عليها صعبا ومكلفا بشكل متزايد، ومن المحتمل أن تجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار الوقود، عندما تضطر الحكومة إلى التخلي عن ضوابط الأسعار.

وقد اختبرت قوى السوق هذا النظام عدة مرات، الأمر الذي أجبر السلطات على البحث عن حلول سريعة. ففي عام 2022 ، نجا النظام من تقلبات العملة وارتفاع أسعار النفط العالمية لأن العقوبات الغربية تعني أن شركات النفط الروسية تواجه صعوبات في التصدير. كما ساعد في ذلك قرار الحكومة بحساب ضريبة استخراج المعادن بما يتماشى مع عروض أسعار النفط الرسمية التي لا علاقة لها بالواقع.

ومع ذلك، بحلول صيف عام 2023، وجدت شركات النفط مشترين جدد وتوصلت إلى طرق جديدة لنقل النفط والمنتجات النفطية وتحصيل المدفوعات، مما سمح لها بتخفيف العقوبات الغربية واستئناف الصادرات، وعدلت الحكومة عروض الأسعار التي استخدمتها لحساب ضريبة استخراج المعادن. وفي الوقت نفسه، قفزت الأسعار العالمية، إذ ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بوتيرة أسرع من أسعار النفط الخام، وضعف الروبل. كل هذا يعني أن هناك فرقا أكبر من أي وقت مضى بين السعر المحلي الموصى به وسعر السوق العالمي.

كما تغيرت ديناميكيات استهلاك المنتجات البترولية في روسيا. وكان هناك ازدهار في الطلب في جنوب غرب روسيا بسبب المتطلبات العسكرية وسط الحرب في أوكرانيا، وعلى طول طرق النقل بين الشمال والجنوب المؤدية إلى وجهات العطلات في القوقاز وشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا (الوجهات التي أصبحت أكثر شعبية بسبب عزلة روسيا الدولية). بالإضافة إلى ذلك، نضج محصول الحبوب في روسيا في وقت أبكر من المعتاد، واستغرقت الإصلاحات في العديد من مصافي النفط وقتا أطول مما كان متوقعا، وذلك على الأرجح نتيجة للعقوبات الغربية التي جعلت من الصعب الحصول على قطع الغيار والمواد التي تستهلك.

ويقول فاكولينكو إن النتيجة كانت عجزا إقليميا حادا في المنتجات النفطية وارتفاعا في الأسعار. وكانت السكك الحديدية التي كان من الممكن استخدامها لجلب الإمدادات من المناطق دون نقص محملة فوق طاقتها بسبب المتطلبات العسكرية على الأرجح. وأدت الأخبار المنتشرة عن العجز إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه، قررت وزارة المالية، تحت ضغط لزيادة الإيرادات لتمويل الإنفاق العسكري المتضخم، خفض ما يسمى بـ "المدفوعات المخففة" المصممة لتعويض شركات النفط عن بيع الوقود في السوق المحلية. وقد أدى ذلك حتما إلى وضع لا تستطيع فيه الشركات تزويد السوق المحلية إلا بخسارة، سواء مقارنة بالصادرات أو بالقيمة المطلقة. وبدأت التخفيضات في "المدفوعات المخففة" في سبتمبر، ولكن تم الإعلان عنها في يوليو وكان تأثير السوق فوريا.

وسرعان ما أصبح نقص المنتجات البترولية مشكلة خطيرة للسلطات. وبالإضافة إلى التسبب في مشاكل اقتصادية، لا سيما في قطاعي النقل والزراعة، فإنه يظهر أن المسؤولين فقدوا السيطرة على الوضع، بحسب فاكولينكو .ولم تلق الجهود المبذولة لإقناع شركات النفط بالعمل بخسارة آذانا صاغية. كما لم تكن وزارة المالية مستعدة لإعادة "المدفوعات المخففة" إلى مستواها السابق. وفي الواقع، ألقت وزارة المالية باللوم على وزارة الطاقة في الأزمة. وفي النهاية ، قررت الحكومة لعب ورقتها الرابحة وحظر جميع صادرات الديزل والبنزين.

وبعد 15 يوما، رفعت الحكومة جزئيا القيود المفروضة على صادرات الديزل للكميات التي تصل إلى الموانئ عبر خطوط الأنابيب للشركات التي تزود ما لا يقل عن نصف الديزل المنتج إلى السوق المحلية. ولا تزال القيود المفروضة على صادرات البنزين، وكذلك على الديزل الذي يتم تسليمه إلى الموانئ عبر السكك الحديدية، سارية. ومع ذلك، بغض النظر عن مدى قصر مدة الحظر الكامل، فقد كانت خطوة قاسية ذات تداعيات طويلة الأجل. ولطالما ركز تطوير صناعة تكرير النفط في روسيا على الصادرات. وتنتج روسيا ما يصل إلى 15% من البنزين أكثر مما تحتاجه البلاد ، بينما يباع 56% من الديزل المنتج في روسيا في الخارج.

وتمتلك روسيا سعة تخزين تشغيلية فقط للوقود، وتعمل كمخازن في سلسلة التوريد، ولكن لا يوجد تخزين استراتيجي. وتفاقمت المشكلة الأخيرة في السنوات القلائل الماضية حيث تسعى شركات النفط إلى تحقيق وفورات في الكفاءة من خلال الانتقال إلى نموذج التشغيل في الوقت المناسب وإغلاق منشآت التخزين غير الضرورية.

وبحسب فاكولينكو ، كان استخدام الخيار المتمثل في فرض حظر على الصادرات علامة على اليأس. وكان المسؤولون الحكوميون يحاولون أن يظهروا للروس العاديين ، وكذلك رؤسائهم في الكرملين ، أنهم يتخذون إجراءات حاسمة. لكنها كانت أيضا محاولة للأخذ بزمام المبادرة في المفاوضات مع شركات النفط. وعندما كان هناك عجز، ناشد المسؤولون شركات النفط تقديم تنازلات، في حين أن الحظر قلب الطاولة على الشركات، مما أجبرها على تقديم التماس إلى الحكومة والتوصل إلى حلول ممكنة.

ويقول فاكولينكو إن الدولة لعبت دورا أكبر من أي وقت مضى في أسواق الطاقة الروسية في السنوات الأخيرة ، وأصبح نظام تنظيم أسعار الوقود المحلية أكثر تعقيدا.

ويضيف أنه مع ضيق مجال المناورة وعدم وجود فرصة لحدوث تحول في السياسة، فإن النظام الروسي الحالي سوف يستمر في أن يصبح أكثر تعقيدا، وأكثر ضعفا، وأقل فعالية.

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