وزير الطاقة الإسرائيلي لن نزود غزة بالمياه أو الوقود حتى إطلاق الرهائن

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس الخميس إن بلاده لن تقدم أي مساعدات إنسانية أو موارد إلى قطاع غزة إلى أن تطلق حركة حماس الأشخاص الذين خطفتهم في هجومها المباغت في نهاية الأسبوع.

وقال في بيان "مساعدات إنسانية إلى غزة؟ لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المخطوفون الإسرائيليون إلى ديارهم".

ونفذت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة صباح السبت هجوما مباغتا على إسرائيل شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برا وبحرا وجوا وأسر أشخاص وقتل آخرين في تجمعات إسرائيلية قريبة من القطاع.

وأمرت إسرائيل الإثنين بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة يشمل قطع المياه والكهرباء.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى وجود مئات "المفقودين" نتيجة هجوم حماس، بينهم قرابة 150 محتجزا لدى الحركة.

اقرأ أيضا:

حماس تعلن إطلاق صواريخ على تل أبيب رداً على غارات إسرائيلية على غزة

بينما تدمر غاراتها غزة... إسرائيل تشكل حكومة وحدة للإشراف على الحرب

الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل شن غاراته على عدة مناطق في غزة

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1200 قتيل

سيزور الأردن ودولا أخرى أيضا... بلينكن يتوجه إلى إسرائيل لإظهار التضامن الأمريكي

اليهود في أمريكا يهرعون لمساعدة إسرائيل بالسترات الواقية والملابس والمال

الأمم المتحدة: أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة

ولي العهد السعودي يبحث هاتفياً مع الرئيسين الإيراني والفرنسي التصعيد العسكري في غزة

ألمانيا تسمح لإسرائيل باستخدام اثنتين من مسيّراتها في الهجمات على غزة

كتائب القسام تطلق سراح إسرائيلية وطفليها بعد احتجازهم في غزة

توعَّد بسحق الحركة.. نتانياهو: كل عضو بـ«حماس» في حكم الميت

أكدا أولوية حماية المدنيين.. رئيس الدولة والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة

بحثا التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.. عبد الله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران

الاجتماع بحث تطورات الساحة الفلسطينية.. المرر يترأس وفد الإمارات المشارك بمجلس جامعة الدول العربية

أكد أن دعوتهم لمغادرتها لن تؤدي إلى السلام.. بوتين: غزة جزء من أرض الفلسطينيين التاريخية

محمد بن زايد ولولا داسيلفا يدعوان إلى تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد بالمنطقة

الجامعة العربية تدين الحصار الإسرائيلي لغزة وقتل المدنيين "من الجانبين"

رئيس الدولة ورئيس وزراء هولندا يبحثان جهود احتواء التصعيد في المنطقة

الجيش الإسرائيلي يتحدث عن احتمال "تسلل جوي" من لبنان

طائرات أم كوماندوز.. اختراق للأجواء الإسرائيلية من جهة لبنان

بالجنسيات والأعداد .. آخر إحصائيات القتلى والمفقودين الأجانب في هجوم حماس

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز