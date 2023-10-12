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فنادق دبي تسجل أعلى معدل إشغال في سبتمبر منذ 7 أعوام

10/12/2023 7:39:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجحت فنادق دبي في تحقيق أعلى معدل أشغال في سبتمبر منذ العام 2016 بحسب بيانات صادرة عن شركة CoStar، المتخصصة في توفير منصات عقارية وفندقية عبر الإنترنت ومعلومات وتحليلات في أسواق العقارات.

وكشفت بيانات الشركة أن فنادق دبي نجحت خلال سبتمبر الماضي في تحقيق متوسط إشغال بلغ 77.6%
وهي أعلى بنسبة 10% مقارنة مع أداء الفنادق في 2022 وأعلى أداء في شهر سبتمبر منذ 2016.

بيانات

وكشفت البيانات اليومية أن أعلى معدلات الإشغال تم تحقيقها في 29 سبتمبر حيث وصل الاشغال إلى 93.1%، والذي صادف إجازة عيد المولد النبوي. وظل معدل الإشغال في دبي فوق حاجز 70.0% طوال الشهر، باستثناء 3 أيام.

أسعار

وارتفع متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية بنسبة 2.7% في سبتمبر الماضي، ليصل إلى 457.21 درهم، فيما صعدت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 13.5% إلى 354.94 درهم.

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