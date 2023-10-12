«طيران الإمارات» تنشر 20 ألف جهاز أبل على رحلاتها

أطلقت «طيران الإمارات»، الشهيرة بالتزامها بالتكنولوجيا المتطورة والابتكار، استراتيجية جديدة تسمى «جهاز واحد One Device»، تستفيد من تكنولوجيا أبل، وتقوم الناقلة بتزويد جميع أفراد طاقم الطائرة، البالغ عددهم 20 ألفاً، بأجهزة iPad Air أو iPhone جديدة محملة بتطبيقات طيران الإمارات الأصلية المخصصة لتحسين وتبسيط خدمة الركاب، إضافة إلى تعزيز أداء الطاقم عامة.

وتستثمر «طيران الإمارات» في هذه المبادرة أكثر من 32 مليون درهم، وبدأت في توزيع أجهزة أبل منذ عام واحد، ويوجد حالياً 7000 جهاز iPhone قيد الاستخدام النشط، عبر 450 رحلة يومياً عبر الشبكة العالمية، وسوف تنشر «طيران الإمارات»، خلال الأشهر المقبلة 5000 جهاز iPad وiPhone آخر، تتضمن تطبيقات وميزات جديدة بناء على الإطلاق الناجح للمبادرة.

وأجرت فرق طيران الإمارات لتقديم الخدمات وتكنولوجيا المعلومات حملة بحث واسعة للمستخدمين مع طاقم المقصورة قبل تصميم وبناء مجموعة من التطبيقات الأصلية المصممة خصيصاً، بالتعاون الوثيق مع شركة أبل، لتطوير تجربة المستخدمين، وضمان استمتاع الركاب بمستوى الخدمة العالمي المعروف عن طيران الإمارات، وتظهر الملاحظات والتعليقات حتى الآن أن الأجهزة الجديدة تجعل طاقم الطائرة على استعداد أفضل، وتمكنهم من تقديم خدمة شخصية للركاب.

تطبيقات

وتتضمن التطبيقات المصممة خصيصاً تطبيقاً لتحسين عملية تلقي طلبات الوجبات على متن الطائرة في درجة الأعمال، ما يضمن خدمة أسرع وأدق، ويسمح لطاقم الطائرة برؤية الملف الشخصي لكل راكب وفئة عضويته في «سكاي واردز»، ويتيح تطبيق مخصص آخر للطاقم، الوصول إلى قائمة أحدث المعلومات بشأن برامجهم ومعلومات الرحلة، وعرض تغييرات المقاعد والترقيات، والتعرف على أفراد الطاقم على متن الطائرة. ومن خلال توفير رؤية شاملة للركاب يستطيع طاقم «طيران الإمارات» الوصول إلى المعلومات المهمة في الوقت الحقيقي وهم مجهزون بالأدوات، التي يحتاجون إليها لأفضل أداء ممكن، وتخصيص تجربة كل عميل إلى أقصى درجة، وحتى توفير معلومات، مثل تفضيلات الطعام والمشروبات، وأحجام ملابس النوم على متن الطائرة إذا ما كانت قد استخدمت في رحلات سابقة.

وتعمل مبادرة «جهاز واحد» أيضاً على تحسين أداء طاقم الطائرة ومعايير السلامة، من خلال ضمان تمكينهم من الوصول إلى الدعم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع على مستوى العالم، بما في ذلك دعم فريق الخبراء المتخصصين في مركز طيران الإمارات بدبي، وكذلك عبر AppleCare للمؤسسات. ولأجل تعزيز السلامة على متن الطائرة، يمكن لأفراد الطاقم التحقق من العمليات الرسمية في أي وقت، من خلال أدلة التشغيل المحدثة عن بعد واستخدام جهاز واحد كمنصة للتعليم المستمر. كما يُسمح لأفراد طاقم طيران الإمارات باستخدام أجهزة iPhone للأغراض الشخصية وتكون بياناتهم الخاصة محمية.

ديناميكية

وتدعم أجهزة أبل بيئة العمل الديناميكية لطاقم طيران الإمارات، مع العديد من الوظائف، بما في ذلك الشحن السريع، وعمر البطارية الممتد، والتصميم خفيف الوزن، والجودة. وبالإضافة إلى ذلك، تحمي إعدادات أبل الأمنية الرائدة معلومات العملاء وطاقم الطائرة، حيث خضع التطبيق لاختبارات مكثفة لضمان الامتثال لمعايير حماية البيانات، وحماية خصوصية الركاب والموظفين من خلال الاستفادة من الأمان المدمج في الجهاز، والتحقق من هوية المستخدم عبر تقنية التعرف على الوجه FaceID الآمنة، وحذف المعلومات بمجرد اختتام كل رحلة.

وتحظى مبادرة «جهاز واحد» بدعم لطاقم الطائرة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع من خلال مركز خاص في المقر الرئيسي لطيران الإمارات بدبي، وذلك للاستعلام عن مشكلات الأجهزة وبرامج التشغيل، والوصول إلى دعم تطبيقات طيران الإمارات، وتلبية ملحقات أجهزتهم وغيرها من المتطلبات.

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