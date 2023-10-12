سلطة دبي المالية تغرم مسؤولاً سابقاً لصندوق الإمارات ريت



نشرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعاراً بقرار فرض غرامة بقيمة 33,220 دولار (122,000 درهم) على ريمي إسحاق، الذي شغل منصب المدير المالي الأسبق لدى كل من "إكويتاتيفا دبي ليمتد" وصندوق الإمارات ريت (CEIC)، وهو صندوق عام مدرج في بورصة ناسداك دبي ذا محفظة عقارية تشمل الأصول التجارية والتعليمية. وكان إسحاق الشخص المرخص الذي يقوم بممارسة الوظائف المرخصة المتمثلة بالمسؤول المالي والمدير الأول لدى "إكويتاتيفا".



وقامت السلطة خلال شهر ديسمبر 2021 بنشر إشعار بالقرار الصادر عنها بتغريم "إكويتاتيفا" نتيجة قيامها الإدلاء بتصريحات مضللة حول صندوق الإمارات ريت وفشلها في إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، فضلاً عن عدم اتخاذ الخطوات المعقولة لضمان إبلاغ مدققي الحسابات لديها بالمعلومات ذات الصلة. وتوصلت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن إسحاق كان على علم ودراية بهذه الانتهاكات.

وعلى وجه التحديد، أدلى ريمي إسحاق عام 2018، بصفته المدير المالي،

بتصريحات حول مدرسة كانت قد أُخليت من قبل المستأجر السابق دون سداد إيجارات بقيمة 9 مليون درهم، وقام بإعطاء انطباع عن تأمين جهة مشغلة جديدة للبدأ بالعمل في السنة الأكاديمية التالية (أي اعتباراً من سبتمبر 2019). وأوحت هذه التصريحات بأن إيرادات هذا الأصل وتقييمه لن يتأثرا بهذه المجريات، مما يجعلها تصريحات مضللة نظراً لعدم وجود أي عرض أو اتفاق ملزم في ذلك الوقت.

كذلك، قام ريمي إسحاق بالتوقيع على البيانات المالية نصف السنوية لصندوق الإمارات ريت لعام 2018 دون تضمين مخصصاً للإيجار غير المدفوع أو أي تخفيض لقيمة أصل المدرسة كما هو مطلوب بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، على الرغم من وجود مؤشرات واضحة على ذلك. وبدلاً من ذلك، تمت الإشارة إلى إنشغال الأصل بنسبة 100% وذلك على افتراض وجود مستأجر لمدة طويلة. وبصفته المدير المالي، كان ريمي إسحاق مسؤولاً عن الإشراف على إدارة وتنسيق جميع عمليات إعداد التقارير المالية (بما في ذلك الاحتفاظ بضوابط داخل إكويتاتيفا لضمان إبلاغ مدققي حسابات صندوق الإمارات ريت بجميع المعلومات ذات الصلة) والتأكد من وفاء إكويتاتيفا بجميع إلتزاماتها التنظيمية. وفي هذا الصدد، فشل ريمي إسحاق في اتخاذ الخطوات المعقولة لضمان قيام إكويتاتيفا أو موظفيها بالإبلاغ عن بعض المعلومات المحددة المتعلقة بقابلية استرداد الأصل إلى المدققين الخارجيين لصندوق الإمارات ريت من أجل مراجعة البيانات المالية نصف السنوية لعام 2018.

ونتيجة لذلك، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أيضاً بأن ريمي إسحاق خرق المبدأ الثاني من مبادئها الخاصة بالأشخاص المرخصة من خلال الفشل بالتصرف بالمهارة والعناية الواجبة أثناء ممارسة المهام المنوطة به كالمسؤول المالي

لدى أكويتاتيفا فيما يتعلق بالأمور المذكورة في إشعار القرار.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "للمدراء الماليين لدى الصناديق العامة والصناديق المدرجة دوراً حاسماً ً في التأكد من أن البيانات المالية وأي تصريحات عامة مرتبطة بها تتمتع بالدقة والإنصاف، كما يتوجب عليهم ضمان تقديم جميع الحقائق المتعلقة بإعداد البيانات المالية لمدققي الحسابات الخارجيين بشكل تام وكامل الشفافية".

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