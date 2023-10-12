1354 شهيدا و6049 جريحا خلال عدوان الاحتلال بغزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1354شهيدًا، و 6049جريحًا.

وذكرت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أنّ حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1354

شهداء، و 6049

مصابًا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 29 شهيدًا، و180 مصابًا، وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.

وفي السياق، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 332 طفلًا في الضفة وغزة منذ بداية العدوان على القطاع يوم السبت الماضي.

وأضاف أنّ الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة، يستهدف المدنيين، وحسب وزارة الصحة فقد استُشهد حتى أمس الأربعاء، 326 طفلًا في المحافظات الجنوبية، و6 أطفال في المحافظات الشمالية، وإن أعداد الشهداء من الأطفال والنساء غير مسبوقة، وفق وكالة "وفا" الرسمية.

وأشار إلى أنّ الحركة العالمية تُعِدّ تقارير يومية تعكس جرائم الاحتلال الإسرائيلي، من تهجير، وإزالة أحياء سكنية، وقطع للمياه والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين العنصرية.

وأكد أبو قطيش أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشكل ضوءًا أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمها وقتل الأطفال الفلسطينيين، لافتًا إلى أنّ المجتمع الدولي أعطى الضوء الأخضر للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وحذّر من أثر مواقف بعض الدول في زيادة أعداد الشهداء من الأطفال والنساء.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة، قد أعلنت أن 60% من الشهداء في العدوان المتواصل على شعبنا لليوم السادس على التوالي هم من النساء والأطفال.