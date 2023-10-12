1354 شهيدا و6049 جريحا خلال عدوان الاحتلال بغزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1354
شهيدًا، و 6049
جريحًا.
وذكرت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أنّ حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1354
شهداء، و 6049
مصابًا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 29 شهيدًا، و180 مصابًا، وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.
وفي السياق، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 332 طفلًا في الضفة وغزة منذ بداية العدوان على القطاع يوم السبت الماضي.
وأضاف أنّ الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة، يستهدف المدنيين، وحسب وزارة الصحة فقد استُشهد حتى أمس الأربعاء، 326 طفلًا في المحافظات الجنوبية، و6 أطفال في المحافظات الشمالية، وإن أعداد الشهداء من الأطفال والنساء غير مسبوقة، وفق وكالة "وفا" الرسمية.
وأشار إلى أنّ الحركة العالمية تُعِدّ تقارير يومية تعكس جرائم الاحتلال الإسرائيلي، من تهجير، وإزالة أحياء سكنية، وقطع للمياه والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين العنصرية.
وأكد أبو قطيش أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشكل ضوءًا أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمها وقتل الأطفال الفلسطينيين، لافتًا إلى أنّ المجتمع الدولي أعطى الضوء الأخضر للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وحذّر من أثر مواقف بعض الدول في زيادة أعداد الشهداء من الأطفال والنساء.
يشار إلى أنّ وزارة الصحة، قد أعلنت أن 60% من الشهداء في العدوان المتواصل على شعبنا لليوم السادس على التوالي هم من النساء والأطفال.
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