السيسي يؤكد ضمان وصول المساعدات الإنسانية لغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN أعلنت الرئاسة المصرية في بيان، اليوم الخميس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكر بيان الرئاسة المصرية، أن الجانبين توافقا "على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية".
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