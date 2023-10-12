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السيسي يؤكد ضمان وصول المساعدات الإنسانية لغزة

10/12/2023 7:17:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN أعلنت الرئاسة المصرية في بيان، اليوم الخميس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر بيان الرئاسة المصرية، أن الجانبين توافقا "على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية".

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