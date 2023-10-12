نتنياهو يلتقي بلينكن

MENAFN - Palestine News Network ) االداخل المحتل/PNN- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه يجتمع حاليًّا بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مكتبه بالكرياه في تل أبيب.

ويزور بلينكن إسرائيل في زيارة اعتبرت تضامنًا مع إسرائيل، بعد أن شنّت حركة حماس هجومًا عليها، السبت الماضي، انطلاقًا من غزة.

ومن المرتقب أن يزور بلينكن الأردن أيضًا، ليجتمع مع العاهل الملك عبدالله الثاني الليلة.



