نتنياهو يلتقي بلينكن

(MENAFN
- Palestine News Network )
االداخل المحتل/PNN- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه يجتمع حاليًّا بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مكتبه بالكرياه في تل أبيب.
ويزور بلينكن إسرائيل في زيارة اعتبرت تضامنًا مع إسرائيل، بعد أن شنّت حركة حماس هجومًا عليها، السبت الماضي، انطلاقًا من غزة.
ومن المرتقب أن يزور بلينكن الأردن أيضًا، ليجتمع مع العاهل الملك عبدالله الثاني الليلة.
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