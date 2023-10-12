منصة إكس تعلن حذف مئات الحسابات التابعة لــحماس

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- قالت ليندا ياكارينو الرئيس التنفيذي لشركة إكس (تويتر سابقا) الخميس إن منصة التواصل الاجتماعي حذفت المئات من“الحسابات التابعة لحماس” واتخذت إجراءات لحذف أو تصنيف عشرات الآلاف من المحتويات.
وكتبت رسالة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون على منصة إكس الأربعاء تقول“نواصل الاستجابة السريعة لطلبات بإنفاذ القانون من جميع دول العالم، ومن بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
(رويترز)
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