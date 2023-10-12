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منصة إكس تعلن حذف مئات الحسابات التابعة لــحماس

10/12/2023 7:17:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قالت ليندا ياكارينو الرئيس التنفيذي لشركة إكس (تويتر سابقا) الخميس إن منصة التواصل الاجتماعي حذفت المئات من“الحسابات التابعة لحماس” واتخذت إجراءات لحذف أو تصنيف عشرات الآلاف من المحتويات.

وكتبت رسالة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون على منصة إكس الأربعاء تقول“نواصل الاستجابة السريعة لطلبات بإنفاذ القانون من جميع دول العالم، ومن بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

(رويترز)


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