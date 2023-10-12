الخارجية المتطرف بن غفير يحاول تعويض إفلاسه السياسي بارتكاب أبشع الجرائم بحق المعتقلين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، استهداف دولة الاحتلال وأجهزتها المختصة للمعتقلين في السجون.

كما استنكرت الوزارة، في بيان، إطلاق الوزير الفاشي المتطرف بن غفير لممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل والعقوبات والتضييقات عليهم، بما في ذلك قطع المياه والكهرباء عن معتقل النقب، وكذلك الاقتحامات وسحب المُنجزات التي حققوها بنضالاتهم وتضحياتهم، ورأت فيها محاولة من الفاشي بن غفير لإثبات وجوده واستعادة شعبيته المفقودة على حساب معاناة المعتقلين وجراحاتهم وآلامهم.

وطالبت الوزارة، الصليب الأحمر الدولي بسرعة التدخل لوقف هذه الجريمة التي تُعتبر امتدادا لجرائم الاحتلال ضد شعبنا.