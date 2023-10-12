فارس يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتكثيف جهودها في متابعة المعتقلين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتكثيف طاقمها وجهودها في متابعة ظروف المعتقلين الفلسطينيين داخل المعتقلات، وحالات الاعتقال التي تمت على مدار أيام العدوان.
وأعرب فارس خلال اجتماعه بطاقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مقر اللجنة بمدينة البيرة، اليوم الخميس، عن القلق الكبير جراء التصعيد الإسرائيلي في التعامل مع المعتقلين، سواء أثناء الاعتقال أو في أماكن احتجازهم التي لا نعلم عنها شيئا، تحديدا معتقلي غزة.
وقال، إن الاحتلال يتعامل مع المعتقلين الجدد بحقد وعنصرية، وكل ممارساته مبنية على الانتقام، ولدينا خشية على حياتهم من ارتكاب جرائم بشعة بحقهم، ما يحتم على الصليب الأحمر التعامل ضمن منظومة طوارئ، وأن يستنفر كل طواقمه لمنع الاستفراد الإسرائيلي بهم، وتوفير الحماية الدولية لهم، على أساس أنهم معتقلو حركات تحرر أو معتقلون مدنيون تنطبق عليهم اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة.
وأضاف أن الأوضاع داخل المعتقلات أيضا خطيرة ومقلقة، إذ إن جملة العقوبات التي فُرضت على المعتقلين تهدد حياتهم اليومية، إذ أقدمت إدارة المعتقلات منذ اليوم الأول للعدوان على إغلاق الأقسام في كل المعقلات بشكل كامل، وأبقت الأقفال الحديدية على الأبواب من الخارج، وقامت بتسليح كل العاملين في الشرطة بالمسدسات والأسلحة النارية.
وتحدث فارس عن حرمان المعتقلين من مياه الاستحمام، وفي بعض المعتقلات من مياه الشرب أيضا، كما هو الحال في معتقل النقب حاليا، الذي قطعت عنه المياه والكهرباء منذ منتصف نهار أمس الأربعاء، وحتى هذه اللحظة، كما تم الاستيلاء على الأجهزة الكهربائية والراديوهات، وإخراج معتقل واحد فقط من القسم لتوزيع الطعام على الغرف، علما أنه تم تقليص كميات الطعام لأكثر من النصف، وحرمان المعتقلين المرضى من العلاجات والأدوية، وعدم السماح لهم بالخروج إلى العيادات والمستشفيات.
وأكد ضرورة وصول طواقم الصليب بأسرع وقت ممكن إلى المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين أعلن الاحتلال أنهم معتقلون غير شرعيين، وبالتالي التعامل معهم على هذا الأساس قد يدفع الاحتلال إلى ارتكاب جرائم حرب بحقهم في أية لحظة.
وشدد فارس على أهمية عدم إعطاء حكومة الاحتلال وإدارة المعتقلات أي فرصة للاستفراد المطلق بمعتقلينا، ووجوب أن يُجري الصليب الأحمر اتصالاته مع كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، لإيجاد صيغة من التعاون لفرض طواقم مراقبة في كل المعتقلات، وعدم الاستسلام لتعقيدات الاحتلال ومعيقاته في الوصول إلى معتقلينا.
وتمنى فارس من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تتمكن اليوم أو في أسرع وقت ممكن من زيارة المعتقل المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، والممعتقلة المضربة عن الطعام مرح باكير، للاطمئنان على حالتيهما وإطلاعنا على حقيقة وضعيهما.
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