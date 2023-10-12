كورونا يزيد خطر الإصابة بأمراض نادرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر بحث جديد من أن عدوى كورونا قد تؤدي إلى الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية التي تصنف كحالات نادرة.
وشملت هذه الأمراض: الثعلبة، والصدفية، والتهاب الأوعية الدموية، ومرض كرون، والتهاب المفاصل الروماتويدي، إلى جانب حالات أخرى.
وأجريت الدراسة بجامعة يونسي وونغو في كوريا الجنوبية، ووجدت أن مرضى كوفيد-19 يواجهون احتمالات أعلى بنسبة 12% إلى 74% للإصابة بأنواع مختلفة من الثعلبة.
وتخضع هذه النسب لمعدل الإصابة الأساسي بأمراض المناعة الذاتية، وهو أقل من 1% من البشر.
وبحسب "هيلث داي"، يتضاعف خطر الإصابة بالتهاب الأوعية الدموية 3 مرات، ويزداد احتمال الإصابة بمرض كرون بنسبة 68%، ومرض الساركويد (تضخم الغدد الليمفاوية) بنسبة 59% بعد عدوى كوفيد- 19.
وأشار البحث إلى أن الذين لم يتم تطعيمهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالات المناعية.
واستندت هذه النتائج إلى بيانات 355 ألف شخص أصيبوا بكوفيد-19، وتمت مقارنتهم بأكثر من 6 ملايين شخص لم يصابوا.
وتضمنت قائمة أمراض المناعة الذاتية التي يتزايد خطرها بعد عدوى كوفيد: التهاب القولون التقرحي، ومرض ستيل (طفح جلدي مؤلم)، و المناعة الذاتية ، والتهاب الفقار اللاصق (التهاب المفاصل الشوكي).
لبنان 24
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN12102023000208011052ID1107231440
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.