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كورونا يزيد خطر الإصابة بأمراض نادرة

10/12/2023 7:17:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر بحث جديد من أن عدوى كورونا قد تؤدي إلى الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية التي تصنف كحالات نادرة.

وشملت هذه الأمراض: الثعلبة، والصدفية، والتهاب الأوعية الدموية، ومرض كرون، والتهاب المفاصل الروماتويدي، إلى جانب حالات أخرى.

وأجريت الدراسة بجامعة يونسي وونغو في كوريا الجنوبية، ووجدت أن مرضى كوفيد-19 يواجهون احتمالات أعلى بنسبة 12% إلى 74% للإصابة بأنواع مختلفة من الثعلبة.
وتخضع هذه النسب لمعدل الإصابة الأساسي بأمراض المناعة الذاتية، وهو أقل من 1% من البشر.
وبحسب "هيلث داي"، يتضاعف خطر الإصابة بالتهاب الأوعية الدموية 3 مرات، ويزداد احتمال الإصابة بمرض كرون بنسبة 68%، ومرض الساركويد (تضخم الغدد الليمفاوية) بنسبة 59% بعد عدوى كوفيد- 19.

وأشار البحث إلى أن الذين لم يتم تطعيمهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالات المناعية.
واستندت هذه النتائج إلى بيانات 355 ألف شخص أصيبوا بكوفيد-19، وتمت مقارنتهم بأكثر من 6 ملايين شخص لم يصابوا.
وتضمنت قائمة أمراض المناعة الذاتية التي يتزايد خطرها بعد عدوى كوفيد: التهاب القولون التقرحي، ومرض ستيل (طفح جلدي مؤلم)، و المناعة الذاتية ، والتهاب الفقار اللاصق (التهاب المفاصل الشوكي).

لبنان 24

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