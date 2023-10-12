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الملك يهاتف أمير قطر

10/12/2023 7:17:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المستجدات في الأراضي الفلسطينية.

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