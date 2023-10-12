الملك يهاتف أمير قطر

الملك يهاتف أمير قطر
التاريخ
10/12/2023 7:17:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المستجدات في الأراضي الفلسطينية.
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