الأسهم الأوروبية تلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بجولة جديدة من التراجع في عوائد السندات الحكومية وارتياح المستثمرين بسبب تصريحات تميل للتيسير من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 %، وتصدر قطاعا التعدين وتصنيع السيارات المكاسب.
وأغلقت وول ستريت، أمس الأربعاء، على ارتفاع، بعد ان اظهر محضر أحدث اجتماع للمركزي الأميركي حذراً بين صناع السياسات ساهم في إذكاء الآمال في استقرار أسعار الفائدة.
كما شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعات بعد أن زاد صندوق تابع للدولة في الصين حصته في أكبر البنوك.
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