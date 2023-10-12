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الأسهم الأوروبية تلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع

10/12/2023 7:17:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بجولة جديدة من التراجع في عوائد السندات الحكومية وارتياح المستثمرين بسبب تصريحات تميل للتيسير من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.


وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 %، وتصدر قطاعا التعدين وتصنيع السيارات المكاسب.


وأغلقت وول ستريت، أمس الأربعاء، على ارتفاع، بعد ان اظهر محضر أحدث اجتماع للمركزي الأميركي حذراً بين صناع السياسات ساهم في إذكاء الآمال في استقرار أسعار الفائدة.


كما شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعات بعد أن زاد صندوق تابع للدولة في الصين حصته في أكبر البنوك.


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