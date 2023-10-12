التعليم العالي تقرر فتح القبول المباشر في جامعات وكليات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس الموافق 12-10-2023 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على السماح للجامعات /الكليات الأردنية الآتية بقبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) للعام الحالي أو للسنوات السابقة قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس أو البرنامج العادي لدرجة الدبلوم المتوسط، وذلك ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل فئة من الطلبة للعام الجامعي 2023-2024 وحسب الشواغر التي تحددها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في كل تخصص، وعلى الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024:



ويشمل هذا القرار في مرحلة البكالوريوس الجامعات التالية:

1. جامعة مؤتة

2. جامعة آل البيت

3. كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية.



4. جامعة الحسين بن طلال.

5. جامعة الطفيلة التقنية.

6. الجامعة الأردنية /فرع العقبة.

7. جامعة العلوم الإسلامية العالمية



أما في مرحلة الدبلوم المتوسط فيشمل هذا القرار الجامعات/الكليات التالية:



1. كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية ، الكرك الجامعية ، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية.

2. كلية الطفيلة التقنية في جامعة الطفيلة التقنية.



3. تخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

4. كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية.



ويمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة/الكلية المعنية خلال اليومين القادمين للتعرف على التخصصات المطروحة، والتي يتوفر فيها شواغر، إضافةً إلى التعرف على آلية التسجيل.

