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الكويت تمنع مظاهر الاحتفال تضامنا مع الشعب الفلسطيني

10/12/2023 7:17:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجه مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس بوقف مظاهر الاحتفال في البلاد تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتأكيدا على موقف الكويت المساند للقضية الفلسطينية.
وذكر مركز التواصل الحكومي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن القرار يأتي "تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الصهيوني، فقد وجه مجلس الوزراء الكويتي ، وزارة الإعلام بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في دولة الكويت تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من عدوان صهيوني وحداداً على أرواح الشهداء الأبرار".

هذا ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، مع تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل 1200 وجرح أكثر من 5600، حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.
روسيا اليوم


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