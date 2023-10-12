الكويت تمنع مظاهر الاحتفال تضامنا مع الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وجه مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس بوقف مظاهر الاحتفال في البلاد تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتأكيدا على موقف الكويت المساند للقضية الفلسطينية.
وذكر مركز التواصل الحكومي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن القرار يأتي "تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الصهيوني، فقد وجه مجلس الوزراء الكويتي ، وزارة الإعلام بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في دولة الكويت تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من عدوان صهيوني وحداداً على أرواح الشهداء الأبرار".
هذا ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، مع تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل 1200 وجرح أكثر من 5600، حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.
روسيا اليوم
MENAFN12102023000208011052ID1107231436
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.