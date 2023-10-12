وقفة في جامعة اليرموك دعماً لأهل غزة

وقفة في جامعة اليرموك دعماً لأهل غزة
التاريخ
10/12/2023 7:17:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جامعة اليرموك وقفة تضامنية مع أبناء قطاع غزة وذلك امام مبنى عمادة شؤون الطلبة ، داخل الحرم الجامعي .
وطالب المشاركون بالوقفة، بتحرك جاد من الدول العربية والإسلامية، لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
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