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وقفة في جامعة اليرموك دعماً لأهل غزة

10/12/2023 7:17:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جامعة اليرموك وقفة تضامنية مع أبناء قطاع غزة وذلك امام مبنى عمادة شؤون الطلبة ، داخل الحرم الجامعي .
وطالب المشاركون بالوقفة، بتحرك جاد من الدول العربية والإسلامية، لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

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