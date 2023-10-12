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وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو طلب النفط في 2024

10/12/2023 7:17:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خفضت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر الخميس، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الأكثر قسوة والتقدم في كفاءة استخدام الطاقة ستؤثر على الاستهلاك.


وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى 880 ألف برميل يوميا، مقابل مليون برميل يوميا في توقعات سابقة.


ومع ذلك رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2023 إلى 2.3 مليون برميل يوميا، مقابل 2.2 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة.


وتابعت أن النزاع في الشرق الأوسط مليء بالغموض والأحداث تتطور بسرعة. سكاي نيوز

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