مصر توجه نداءً هاماً لجميع الدول

MENAFN - Al Wakeel News)دعت وزارة الخارجية المصرية جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وطالبت مصر بتقديم المساعدات تخفيفا عن الشعب الفلسطيني واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودعت إلى إيصال المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي سيستقبل المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية.



وأكدت مصر على أن المسؤولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

روسيا اليوم

