مصر توجه نداءً هاماً لجميع الدول

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت وزارة الخارجية المصرية جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالبت مصر بتقديم المساعدات تخفيفا عن الشعب الفلسطيني واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودعت إلى إيصال المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي سيستقبل المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية.
وأكدت مصر على أن المسؤولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.
روسيا اليوم
MENAFN12102023000208011052ID1107231432
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.