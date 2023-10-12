كتائب القسام تزلزل مستوطنة سديروت بـ 50 صاروخاً

كتائب القسام تزلزل مستوطنة سديروت بـ 50 صاروخاً
التاريخ
10/12/2023 7:17:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام عن إطلاق ضربةً صاروخيةً لمغتصبة "سديروت" بـ50 صاروخاً ظهر اليوم الخميس.
وأضافت أنها قصفت "بيت شيمش" غرب القدس المحتلة برشقة صاروخية.
ودوت صافرات الإنذار في غلاف غزة بعد إطلاق رشقة صاروخية جديدة نحو المستوطنات.
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