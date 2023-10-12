Thursday, 12 October 2023 03:11 GMT

كتائب القسام تزلزل مستوطنة سديروت بـ 50 صاروخاً

10/12/2023 7:17:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام عن إطلاق ضربةً صاروخيةً لمغتصبة "سديروت" بـ50 صاروخاً ظهر اليوم الخميس.

وأضافت أنها قصفت "بيت شيمش" غرب القدس المحتلة برشقة صاروخية.


ودوت صافرات الإنذار في غلاف غزة بعد إطلاق رشقة صاروخية جديدة نحو المستوطنات.


MENAFN12102023000208011052ID1107231431

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث