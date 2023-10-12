فيديو- رغم قساوة المشهد .. فلسطيني يداعب طفل رضيع نجا حياً من القصف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفلسطيني يداعب طفل رضيع نجا حياً من القصف العشوائي الذي يشهده قطاع غزة من العدوان الاسرائيلي .
وبالتفاصيل اوضح مقطع الفيديو المتداول ، شاب فلسطيني يجلس على ركبتيه ويداعب طفل رضيع موضوع في كرسيه ، في محاولة لجعل الطفل يشعر بالأمان والراحة في ظل الأوضاع الصعبة والقصف العشوائي الذي يشهده قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي عليه .
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