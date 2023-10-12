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فيديو- رغم قساوة المشهد .. فلسطيني يداعب طفل رضيع نجا حياً من القصف

10/12/2023 7:17:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفلسطيني يداعب طفل رضيع نجا حياً من القصف العشوائي الذي يشهده قطاع غزة من العدوان الاسرائيلي .

وبالتفاصيل اوضح مقطع الفيديو المتداول ، شاب فلسطيني يجلس على ركبتيه ويداعب طفل رضيع موضوع في كرسيه ، في محاولة لجعل الطفل يشعر بالأمان والراحة في ظل الأوضاع الصعبة والقصف العشوائي الذي يشهده قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي عليه .

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