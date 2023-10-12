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لوكاكو.. الهلال أكبر فريق في الشرق الأوسط

10/12/2023 7:17:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة Transfer News Live إن النجم روميلو لوكاكو ألمح إلى إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي في الفترة المقبلة.
نقلت الصحيفة تصريحات للدولي البلجيكي التي أكد خلالها أنه فخور باهتمام أندية الدوري السعودي بكسب خدماته خلال الصيف الماضي.
وأضاف: "لم أكن مقتنعاً أثناء المحادثات الأولية والعرض الذي تلقيته للانضمام إلى الهلال".
وتغزل لاعب روما الإيطالي في "الزعيم" قائلاً إنه "يعد أكبر فريق في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن عقب الطفرة الكبيرة التي شهدها الدوري السعودي في الفترة الماضية أصبحت المسابقة من أكبر الدوريات في العالم، بينما في الوقت نفسه لم يكن مستعداً لهذه الخطوة في الصيف الماضي بأن يغادر أوروبا في هذا التوقيت.

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