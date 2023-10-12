لوكاكو.. الهلال أكبر فريق في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة Transfer News Live إن النجم روميلو لوكاكو ألمح إلى إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي في الفترة المقبلة.
نقلت الصحيفة تصريحات للدولي البلجيكي التي أكد خلالها أنه فخور باهتمام أندية الدوري السعودي بكسب خدماته خلال الصيف الماضي.
وأضاف: "لم أكن مقتنعاً أثناء المحادثات الأولية والعرض الذي تلقيته للانضمام إلى الهلال".
وتغزل لاعب روما الإيطالي في "الزعيم" قائلاً إنه "يعد أكبر فريق في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن عقب الطفرة الكبيرة التي شهدها الدوري السعودي في الفترة الماضية أصبحت المسابقة من أكبر الدوريات في العالم، بينما في الوقت نفسه لم يكن مستعداً لهذه الخطوة في الصيف الماضي بأن يغادر أوروبا في هذا التوقيت.
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