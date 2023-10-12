Thursday, 12 October 2023 03:11 GMT

زيادة الدعم للسعودية في استضافة مونديال 2034

10/12/2023 7:17:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل عدد الاتحادات الكروية التي أكدت دعمها لترشيح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 إلى أكثر من 90 اتحادا حتى يوم الأربعاء.
يأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعلان المملكة ، نيتها الترشح لاستضافة المونديال.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن في وقت سابق، إرسال خطاب طلب ترشح السعودية الرسمي لاستضافة كأس العالم 2034، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وسبق ذلك إعلان السعودية الأربعاء الماضي، عن نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي.
وانضم 12 اتحادا لكرة القدم خلال الساعات الماضية، إلى قائمة الاتحادات الداعمة لطلب المملكة استضافة كأس العالم 2034، أبرزها اليونان، إلى جانب تنزانيا والغابون وزامبيا وإريتريا وكمبوديا وغينيا بيساو.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN12102023000208011052ID1107231428

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث