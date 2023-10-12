تعرّف على آخر تحديث لقائمة الأثرياء حول العالم - أسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بينت تقارير جديدة أنه بدأت ثروة برنارد أرنو، في الانخفاض منذ أن وصلت إلى مستوى الـ 212 مليار دولار في يوليو الماضي، حيث خسر ما يقرب من 43 مليار دولار منذ ذلك الحين، إذ تبلغ ثروته الآن حوالي 169 مليار دولار، محتلاً المركز الثاني في قائمة الأثرياء، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.



وفي الوقت نفسه، حافظ إيلون ماسك، على موقعه كأغنى رجل في العالم، بثروة تبلغ 241 مليار دولار، بمكاسب بلغت 104 مليار دولار منذ بداية العام.

وفي المركز الثالث جاء مؤسس شركة أمازون دوت كوم جيف بيزوس، بثروة 153 مليار دولار.



وحل بيل غيتس، مؤسس مجموعة مايكروسوفت في المركز الرابع بثروة 125 مليار دولار، بزيادة 15.7 مليار دولار منذ بداية العام.



بينما جاء مؤسس مجموعة أوراكل لاري إليسون، بالمركز الخامس، بثروة تبلغ الآن 125 مليار دولار، وذلك بعدما أضاف ما يقرب من 33 مليار دولار إلى ثروته منذ بداية العام الحالي.