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اول تعليق سوري على استهداف مدينة حمص بطائرة مسيرة

10/12/2023 7:17:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف مصدر أمني سوري عن طبيعة وأسباب الأصوات التي سمعت في مدنية حمص، اليوم الخميس.


وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك "، إن "مضادات الدفاع الجوي التي سمعت أصواتها في مدينة حمص، ناجمة عن الاشتباه بطائرة مسيرة".
وتابع المصدر: "تم التعامل معها عبر المضادات الأرضية وفق القواعد الاعتيادية".
وأضاف المصدر: "لا صحة لما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة حول قيام طائرة مسيرة باستهداف أحياء المدينة".


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