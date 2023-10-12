اول تعليق سوري على استهداف مدينة حمص بطائرة مسيرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشف مصدر أمني سوري عن طبيعة وأسباب الأصوات التي سمعت في مدنية حمص، اليوم الخميس.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك "، إن "مضادات الدفاع الجوي التي سمعت أصواتها في مدينة حمص، ناجمة عن الاشتباه بطائرة مسيرة".
وتابع المصدر: "تم التعامل معها عبر المضادات الأرضية وفق القواعد الاعتيادية".
وأضاف المصدر: "لا صحة لما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة حول قيام طائرة مسيرة باستهداف أحياء المدينة".
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