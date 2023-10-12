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طائرة المساعدات الأردنية تصل الى مصر

10/12/2023 6:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت طائرة المساعدات الأردنية المخصصة لقطاع غزة إلى مدينة العريش المصرية، الخميس، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وسيرت الهيئة الخيرية الهاشمية، اليوم الخميس، طائرة محملة بالمساعدات والأدوية لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة المحاصر.
ووجّه جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وبتحديد الاحتياجات المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وتوفيرها بالسرعة الممكنة.




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