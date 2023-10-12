طائرة المساعدات الأردنية تصل الى مصر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت طائرة المساعدات الأردنية المخصصة لقطاع غزة إلى مدينة العريش المصرية، الخميس، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وسيرت الهيئة الخيرية الهاشمية، اليوم الخميس، طائرة محملة بالمساعدات والأدوية لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة المحاصر.
ووجّه جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وبتحديد الاحتياجات المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وتوفيرها بالسرعة الممكنة.
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