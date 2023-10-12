الفراية: ندعم إجراءات المستقلة للانتخاب دون التدخل في سير العملية الانتخابية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، ووزير الداخلية مازن الفراية، وبحضور أعضاء مجلس مفوضي الهيئة؛ ورشة عمل خاصة بالمحافظين، ركزت على شرح أبرز مستجدات قانون الانتخاب، وآليات تشكيل القوائم الحزبية وإجراءات العملية الانتخابية، وذلك في ضوء استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.



وقال المعايطة أن هذا اللقاء يأتي إيماناً من الهيئة بدور الحكام الإداريين وضرورة اطلاعهم على المستجدات، ضمن حرص الهيئة في الانفتاح على كافة الشركاء المعنيين، ولأهمية دور المحافظين في دعم نزاهة العملية الانتخابية وإدارة الهيئة لها بنزاهة وحياد.



من جهته أكد الفراية حرص وزارة الداخلية على الاستعداد المبكر لأي عملية انتخابية ضمن مساحتها المحددة في التشريعات؛ والقائمة على دعم إجراءات الهيئة دون التدخل في سير العملية الانتخابية، والحرص على حفظ الأمن والنظام وتسخير الإمكانيات مساهمة في إنجاح الاستحقاق الدستوري، مؤكدا حرص الوزارة على أن تكون عوناً وداعمة لرؤية الدولة الأردنية في التحديث السياسي.



وتضمنت الورشة أيضاً أهمية نشر الوعي بقانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، وأبرز المستجدات التي طرأت على القانون، والتطورات التي طرأت على النظام الانتخابي (نظام التمثيل النسبي)، ونسبة الحسم (العتبة)، وآلية الاقتراع وتشكيل القوائم العامة والمحلية، وتوزيع المقاعد النيابية حسب الدوائر الانتخابية، وآلية احتساب النتائج للقائمة العامة والقائمة المحلية.