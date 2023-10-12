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المعايعة يفوز بموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب

10/12/2023 6:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز النائب عبدالرحيم المعايعة بانتخابات النائب الأول لرئيس مجلس النواب بأغلبية 68 صوتا، أمام منافسه جعفر الربابعة الذي حصل على 50 صوتا.
وكان شرع مجلس النواب اليوم الخميس بانتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بعدما انتخب أمس الأربعاء أحمد الصفدي رئيسا.




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