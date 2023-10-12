المعايعة يفوز بموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب

المعايعة يفوز بموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب
التاريخ
10/12/2023 6:12:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز النائب عبدالرحيم المعايعة بانتخابات النائب الأول لرئيس مجلس النواب بأغلبية 68 صوتا، أمام منافسه جعفر الربابعة الذي حصل على 50 صوتا.
وكان شرع مجلس النواب اليوم الخميس بانتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بعدما انتخب أمس الأربعاء أحمد الصفدي رئيسا.
MENAFN12102023000208011052ID1107231029
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.