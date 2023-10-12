10 نصائح لإنقاص 10 كغم من وزن الجسم في شهر واحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني أكثر من مليار شخص، في جميع أنحاء العالم، من السمنة، بواقع 650 مليون بالغ و340 مليون مراهق و39 مليون طفل.



وتقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 167 مليون شخص - من بالغين وأطفال – ستتراجع صحتهم بسبب زيادة الوزن أو السمنة، بحلول عام 2025.



فإن هناك 10 طرق فعالة ويمكن أن تؤدي إلى نتائج جيدة وسريعة لأنقاص الوزن والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة في غضون شهر واحد، كما يلي:

1. تقليل تام للسكريات

إن التخفيض التام لكميات السكر بجميع أشكاله، حتى الجاجري، أو ما يعرف بـ"دبس السكر" يساعد على تحقيق نتائج سريعة.



2. تجنب الدقيق المعالج

يساعد تقليل تناول الأطعمة، التي تحتوي على دقيق معالج، على تحسين الصحة وخفض السعرات الحرارية.

3. الفواكة الجافة

تناول الفواكه الجافة المنقوعة على معدة فارغة - باعتدال مثل 2-3 قطع من اللوز مع 2 قطعة من التين.



4. الخضروات والفواكة

يمكن أيضًا زيادة الاعتماد على السلطات، سواء كانت فواكه أو خضروات، في النظام الغذائي.



5. مصادر بروتين متنوعة

تناول كميات كبيرة من البروتين، بما يشمل البيض والبقول والفاصوليا، يدعم العضلات والنشاط البدني والشعور بالشبع.



6. عصائر طبيعية

يُنصح أيضًا بإضافة بعض المشروبات الطازجة المصنوعة بالمنزل للنظام الغذاء لتناولها قبل وجبة الفطور مثل عصير التفاح والبرتقال.



7. البذور والحبوب

يُفضل تناول حبوب وبذور مثل الحبوب الكاملة وبذور دوار الشمس واليقطين في وجبة الفطور.



8. خيارات خارج المنزل

إذا كان الشخص يتناول الطعام خارج المنزل، يمكنه اختيار الأطعمة غير المحمصة أو المخبوزة في المقبلات ويمكن أن يستبدلها بمنتجات صحية مثل الجبن القريش أو فول الصويا.



9. السابعة مساء

يوصي الخبراء بالتوقف عن تناول الطعام بعد الساعة السابعة مساءً كل يوم. وإذا شعر الشخص بالجوع يمكنه تناول الشاي الأخضر أو عدد قليل من المكسرات أو البذور المنقوعة.



10. التمارين الرياضية

للحصول على نتائج فورية، يمكن تضمين أي نوع من التمارين الرياضية في النظام الغذائي. ولو مجرد القيام بممارسة المشي لمدة 20 دقيقة يوميًا.

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