وزير الخارجية المصري ينفي إغلاق معبر رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري الأنباء حول إغلاق مصر معبر رفح، وأكد أنه مفتوح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكد اليوم الخميس، ضرورة تكثيف التواصل بين مصر وليتوانيا خلال الفترة المقبلة وتدشين خطوط ملاحية وجوية، موضحا أن الحوار السياسي الأخير بين البلدين تناول عدد من الملفات المهمة، لافتا إلى وجود تعاون وثيق بين مصر وليتوانيا في عدة مجالات.
وأوضح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية ليتوانيا أنه تم التباحث حول تعزيز التعاون في الأمن السيبراني ونقل التكنولوجيا، مشيرا لترحيب مصر بالسياح الليتوانيين خلال الفترة المقبلة وزيادتها، موضحا أنه تم التباحث الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في غزة وضرورة خفض التصعيد ووقف عملية استهداف المدنيين واحترام القواعد والحقوق الإنسانية.
وقال وزير الخارجية المصري أن غزة تشهد تدمير واستهداف للمدنيين في القطاع، موضحا أن المشاورات تطرق للأزمة الأوكرانية الروسية وقضايا حقوق الإنسان، بالإضافة للأوضاع في ليبيا والسودان ولبنان وسوريا.
RT
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