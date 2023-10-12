وزير الخارجية المصري ينفي إغلاق معبر رفح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري الأنباء حول إغلاق مصر معبر رفح، وأكد أنه مفتوح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وأكد اليوم الخميس، ضرورة تكثيف التواصل بين مصر وليتوانيا خلال الفترة المقبلة وتدشين خطوط ملاحية وجوية، موضحا أن الحوار السياسي الأخير بين البلدين تناول عدد من الملفات المهمة، لافتا إلى وجود تعاون وثيق بين مصر وليتوانيا في عدة مجالات.



وأوضح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية ليتوانيا أنه تم التباحث حول تعزيز التعاون في الأمن السيبراني ونقل التكنولوجيا، مشيرا لترحيب مصر بالسياح الليتوانيين خلال الفترة المقبلة وزيادتها، موضحا أنه تم التباحث الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في غزة وضرورة خفض التصعيد ووقف عملية استهداف المدنيين واحترام القواعد والحقوق الإنسانية.



وقال وزير الخارجية المصري أن غزة تشهد تدمير واستهداف للمدنيين في القطاع، موضحا أن المشاورات تطرق للأزمة الأوكرانية الروسية وقضايا حقوق الإنسان، بالإضافة للأوضاع في ليبيا والسودان ولبنان وسوريا.

RT