الصحة الفلسطينية تحذّر من انهيار الوضع الصحي بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت وزير الصحة الفلسطينية مي كيلة من انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية.



وذكرت كيلة أن عدد الجرحى الكبير يفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات في قطاع غزة، داعية المنظمات الدولية والصليب الأحمر إلى التدخل الفوري لإدخال المستلزمات الطبية لغزة.



من جهتها دقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط، ناقوس الخطر بشأن وضع قطاع الصحة في غزة، مؤكدة أنه على مشارف الانهيار.