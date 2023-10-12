Thursday, 12 October 2023 02:36 GMT

الصحة الفلسطينية تحذّر من انهيار الوضع الصحي بغزة

10/12/2023 6:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت وزير الصحة الفلسطينية مي كيلة من انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية.


وذكرت كيلة أن عدد الجرحى الكبير يفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات في قطاع غزة، داعية المنظمات الدولية والصليب الأحمر إلى التدخل الفوري لإدخال المستلزمات الطبية لغزة.


من جهتها دقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط، ناقوس الخطر بشأن وضع قطاع الصحة في غزة، مؤكدة أنه على مشارف الانهيار.


MENAFN12102023000208011052ID1107231026

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث