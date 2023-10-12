المهندس بسام محمود الحموري في ذمة الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) البقاء لله تعالى وحده : " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي"
"و الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ"
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله تعالى والدي ومعلمي صاحب القلب الطيب الكبير المهندس ( بسام محمود الحموري ) ابو محمود
الدفن غدا على صلاة الظهر في مسجد الزبير بلدة قميم والعزاء في مضافة الحموري في بلدة قميم
(( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِه وَزَوْجًتاً خَيْرًا مِنْ زَوْجِته، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ "
إنَّا لله وإنا إليه راجعون
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