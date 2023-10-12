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المهندس بسام محمود الحموري في ذمة الله

10/12/2023 6:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) البقاء لله تعالى وحده : " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي"

"و الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ"
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله تعالى والدي ومعلمي صاحب القلب الطيب الكبير المهندس ( بسام محمود الحموري ) ابو محمود
الدفن غدا على صلاة الظهر في مسجد الزبير بلدة قميم والعزاء في مضافة الحموري في بلدة قميم
(( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِه وَزَوْجًتاً خَيْرًا مِنْ زَوْجِته، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ "
إنَّا لله وإنا إليه راجعون

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