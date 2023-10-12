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البرازيل تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن غداً بشأن الحرب على غزة

10/12/2023 6:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت البرازيل لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، الذي دخل يومه السادس، وسط تواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة وسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى من سكانه.


وأعلنت وزارة الخارجية البرازيلية -أمس الأربعاء- أن البرازيل، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، دعت إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس غدا الجمعة، في حين قطع وزير خارجيتها ماورو فييرا جولة كان يقوم بها لآسيا لحضور القمة التي ستعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.


وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعا -أمس الأربعاء- إلى وقف إطلاق النار وتدخل إنساني دولي في الصراع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة حتى يتسنى وقف الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

الجزيرة


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