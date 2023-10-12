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إقامة صلاة الغائب في كافة مساجد الأردن غداً الجمعة على شهداء غزة

10/12/2023 6:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة ليوم غدٍ على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة .
جاء ذلك في تعميم صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة.




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