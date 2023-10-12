إقامة صلاة الغائب في كافة مساجد الأردن غداً الجمعة على شهداء غزة

إقامة صلاة الغائب في كافة مساجد الأردن غداً الجمعة على شهداء غزة
التاريخ
10/12/2023 6:12:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة ليوم غدٍ على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة .
جاء ذلك في تعميم صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة.
MENAFN12102023000208011052ID1107231021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.