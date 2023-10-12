وزيرة الصحة تحذر من انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- حذرت وزيرة الصحة مي الكيلة، من انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية واللوازم الخاصة بغرف العمليات والأدوية وأكياس الدم.

وقالت الكيلة في بيان، اليوم الخميس، إن العدد الكبير للجرحى، يفوق حاليا القدرة الاستيعابية للمستشفيات في القطاع.

وجددت الدعوة بشكل عاجل لكل المنظمات الصحية الدولية والأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل دول العالم، إلى التدخل الفوري والعاجل لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، خصوصا إلى غرف العمليات وأقسام الطوارئ ووحدات العناية المكثفة.

ودعت الكيلة المنظمات الصحية الدولية إلى المساعدة في فتح مستشفيات ميدانية في قطاع غزة، للعمل على إنقاذ حياة المصابين وخصوصا النساء والأطفال والشيوخ.



