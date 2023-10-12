كهرباء القدس ترفع حالة الطواريء لتوفير الامن الكهربائي للجمهور

(MENAFN
- Palestine News Network ) القدس /PNN / أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس بناءً على تعليمات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية،
عن رفع حالة الطوارئ لطواقمها التي تعمل بكل طاقاتها وامكانياتها لتوفير 'الأمن الكهربائي' لجمهور مشتركيها في كل مناطق امتيازها، وأن موظفيها وعامليها في المحافظات الأربعة (القدس، رام الله والبيرة، بيت لحم، وأريحا والأغوار) على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ قد يحدث.
واضافت في بيان وصل صدى نيوز "قامت الشركة وبسبب الاغلاقات وأحوال الطرق الخارجية وعدم تمكن البعض من الوصول إلى مقراتها في بعض المحافظات، بتوزيع أطقمها الفنية بما يضمن تغطية كافة مناطق امتيازها، وتجهيزها بكامل الأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال الطوارئ، لتقديم خدماتها على أكمل وجه حال استمرار الوضع الراهن".
ونوهت الشركة المقدسية أنها قررت تأجيل كافة أعمال الصيانة الدورية وغسيل الشبكات خلال هذه الفترة، لدعم التعليم الالكتروني والعمل عن بُعد، وأنها مستمرة في تقديم الخدمات لجمهور مشتركيها رغم التطورات الميدانية المتسارعة، وأن فرق الطوارئ والشحن وطواقم الاعلام والعلاقات العامة التابعة للشركة في مناطق الامتياز تعمل على مدار الساعة، لضمان استمرار أفضل خدمة كهربائية.
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