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كهرباء القدس ترفع حالة الطواريء لتوفير الامن الكهربائي للجمهور

10/12/2023 6:12:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN / أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس بناءً على تعليمات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية،
عن رفع حالة الطوارئ لطواقمها التي تعمل بكل طاقاتها وامكانياتها لتوفير 'الأمن الكهربائي' لجمهور مشتركيها في كل مناطق امتيازها، وأن موظفيها وعامليها في المحافظات الأربعة (القدس، رام الله والبيرة، بيت لحم، وأريحا والأغوار) على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ قد يحدث.

واضافت في بيان وصل صدى نيوز "قامت الشركة وبسبب الاغلاقات وأحوال الطرق الخارجية وعدم تمكن البعض من الوصول إلى مقراتها في بعض المحافظات، بتوزيع أطقمها الفنية بما يضمن تغطية كافة مناطق امتيازها، وتجهيزها بكامل الأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال الطوارئ، لتقديم خدماتها على أكمل وجه حال استمرار الوضع الراهن".

ونوهت الشركة المقدسية أنها قررت تأجيل كافة أعمال الصيانة الدورية وغسيل الشبكات خلال هذه الفترة، لدعم التعليم الالكتروني والعمل عن بُعد، وأنها مستمرة في تقديم الخدمات لجمهور مشتركيها رغم التطورات الميدانية المتسارعة، وأن فرق الطوارئ والشحن وطواقم الاعلام والعلاقات العامة التابعة للشركة في مناطق الامتياز تعمل على مدار الساعة، لضمان استمرار أفضل خدمة كهربائية.

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