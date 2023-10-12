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روسيا تكشف عن المهمة الرئيسية لـ أوبك+

10/12/2023 6:12:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، عن المهمة الرئيسية لـ أوبك+، مؤكداً أن التنبؤ بسعر النفط مهمة غير سهلة، وأن السوق نفسه هو من يحدد الأسعار.


وجاءت تصريحات نوفاك على هامش فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو، حيث قال: "عادة لا نتحدث عن أرقام محددة، لأن هذه مهمة غير مرغوب بها (غير سهلة)". سبوتنك


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