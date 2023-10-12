روسيا تكشف عن المهمة الرئيسية لـ أوبك+

روسيا تكشف عن المهمة الرئيسية لـ أوبك+
التاريخ
10/12/2023 6:12:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، عن المهمة الرئيسية لـ أوبك+، مؤكداً أن التنبؤ بسعر النفط مهمة غير سهلة، وأن السوق نفسه هو من يحدد الأسعار.
وجاءت تصريحات نوفاك على هامش فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو، حيث قال: "عادة لا نتحدث عن أرقام محددة، لأن هذه مهمة غير مرغوب بها (غير سهلة)". سبوتنك
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